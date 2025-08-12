Ucrainenii trimit corpul Azov pe frontul Pokrovsk. Infanteria rusă a reușit o străpungere a pozițiilor defensive

Corpul 1 Azov al Gărzii Naționale s-a instalat în poziții defensive în sectorul de luptă Pokrovsk, pentru a bloca atacurile forțelor rusești într-una dintre cele mai disputate zone ale frontului estic, a anunțat marți unitatea. Potrivit unui proiect de analiză ucrainean, forțele ruse au reușit să creeze o breșă în acest front.

Potrivit corpului Azov, efectivele sale au sosit „în urmă cu câteva zile” în zonă.

Situația pe axa de luptă Pokrovsk este „complexă și dinamică”, trupele rusești încercând să avanseze, în timp ce suferă pierderi atât de personal, cât și de echipament.

Unitățile Azov au implementat deja măsuri de blocare a forțelor rusești din această zonă, iar rezultatele vor fi comunicate ulterior, se arată în comunicat.

Comunicatul vine în contextul în care forțele rusești au înaintat spre autostrada Dobropillia-Kramatorsk din regiunea Donețk, străpungând apărarea ucraineană și ocupând poziții în așezările din vecinătate pentru a sprijini operațiuni ofensive ulterioare.

Dobropillia se află la 94 de kilometri nord-vest de Donețkul ocupat și la aproximativ 22 de kilometri nord de Pokrovsk, aflat sub asalt.

Corpul 1 Azov a fost format la începutul acestui an, ca parte a unei efort mai amplu de reformare a corpurilor de armată.

Unitatea este denumită după Brigada Azov, o unitate care își are rădăcinile în începutul agresiunii rusești în 2014. Luptătorii săi au luat parte la unele dintre cele mai sângeroase bătălii ale războiului, inclusiv asediul rusesc asupra orașului Mariupol în 2022.

DeepState: breșă a armatei ruse lângă Pokrovsk

Forțele rusești au efectuat o străpungere limitată la nord de Pokrovsk, avansând aproximativ 15 kilometri, iar acum se îndreaptă spre Dobropillia, potrivit proiectului OSINT DeepStateMap.

Acest progres amenință un coridor logistic cheie și poate fi începutul unei străpungeri mai largi a liniilor defensive ucrainene din regiunea Donețk.

DeepState relatează că trupele rusești au străpuns o secțiune îngustă a frontului, avansând aproximativ 15 kilometri în pozițiile defensive ucrainene pe parcursul a cinci zile, din 7 august.

Analiștii DeepState au confirmat breșa în așezările Kuceriv Iar și Zoloti Kolodiaz. Harta Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei confirmă străpungerea, care a avut loc în dimineața zilei de 11 august 2025.

Unitățile de infanterie rusești s-au infiltrat în satul Vesele dinspre Kuceriv Iar. DeepState a observat aproximativ douăzeci de soldați ruși adunându-se în acest sat în ultimele 24 de ore.

Rusia continuă să obțină succese pe autostrada Dobropillia-Kramatorsk

În zona Zolotyi Kolodiaz și Șakhove se află noi fortificații în construcție. Forțele inamice ocolesc însă aceste structuri defensive.

Conform hărții DeepState din 11 august, breșa are o adâncime de aproximativ 15 kilometri și o lățime de 5-6 kilometri. Această formațiune creează riscuri operaționale pentru forțele ucrainene.

DeepState avertizează că, fără o stabilizare rapidă, Dobropillia se confruntă cu un pericol imediat. Întregul grup de apărare Pokrovsk-Myrnohrad riscă să fie încercuit. Străpungerea amenință și Kostiantynivka de pe un alt flanc.

DeepState explică faptul că tacticile de asalt ale grupurilor de infanterie rusești provoacă pierderi extrem de mari în rândul atacatorilor. Cu toate acestea, deficitul critic de infanterie ucraineană permite succesul acestei strategii costisitoare.

Salientul îngust oferă oportunități dacă rezervele ucrainene acționează rapid. Deși înconjurarea forțelor inamice s-ar putea dovedi dificilă, controlul logisticii acestora poate prinde unitățile rusești într-o capcană operațională.