Forțele ruse au lansat o ofensivă puternică în estul Ucrainei, la est de orașul Dobropillia

Forțele ruse au lansat o ofensivă în estul Ucrainei, la est de oraşul minier Dobropillia, a relatat luni, 11 august, grupul ucrainean de monitorizare a câmpurilor de luptă DeepState.

Harta realizată de DeepState, realizată cu ajutorul unui mix de date din surse deschise și mărturii ale unităților de pe teren, arată că zona gri atinge autostrada, folosită în mod regulat de traficul civil și militar până la jumătatea lunii iulie, scrie Kyiv Independent.

Dobropillia se află la 94 de kilometri nord-vest de Donețk, ocupat de Rusia, și la aproximativ 22 de kilometri nord de orașul Pokrovsk, aflat sub asediu. DeepState spune că forţele ruse au avansat în apropierea a trei sate pe o secţiune a frontului asociată cu cele două oraşe ucrainene Pokrovsk şi Kostiantinivka.

Profitând de superioritatea lor numerică, forțele rusești au avansat în Kucheriv Yar, Zolotyi Kolodiaz și Vesele, unde, potrivit DeepState, își consolidează pozițiile pentru o ofensivă reînnoită și o ocupație completă.

Tatarigami_UA, un fost ofiţer al armatei ucrainene, ale cărui analize publicate pe Frontelligence Insight urmăresc îndeaproape conflictul, spune că mişcarea Rusiei ar putea escalada periculos dacă nu este stopată din faşă.

„Este o situaţie critică. Atât în 2014, cât şi în 2015, Rusia a lansat ofensive majore înaintea negocierilor pentru a câştiga avantaje. Situaţia actuală este gravă, dar departe de colapsul sugerat de unii”, a scris Tatarigami pe X.

Trupele rusești încearcă, de asemenea, să stabilească un punct de sprijin în Petrivka și Novovodiane, de cealaltă parte a autostrăzii.

Ofensiva rusească, o extensie a ofensivei rusești dintre Pokrovsk și Kostiantynivka din regiunea Donețk, care este în desfășurare din primăvară, a crescut dramatic în cursul lunii august, aducând rute logistice cheie ucrainene în raza de acțiune a dronelor rusești cu vedere la persoana întâi (FPV).

Străpungând apărarea ucraineană departe la vest de principala aglomerare de orașe controlate de ucraineni din regiunea Donețk - Sloviansk, Kramatorsk Druzhkivka și Kostiantynivka - aceste ultime progrese amenință să compromită grav apărarea generală a Kievului în regiunea estică sfâșiată de război.

Luna trecută, tot în Dobropillia, Rusia a lansat un atac asupra unui centru comercial şi a unei pieţe din oraş, în urma căruia două persoane au fost ucise şi alte 28 rănite.

Guvernatorul regional, Vadim Filașkin, a anunțat pe Telegram că forțele ruse au lansat o bombă aeriană de 500 de kilograme, care a avariat 50 de magazine, 300 de apartamente și opt mașini.

Preşedintele Volodimir Zelenski a calificat atacul drept „pur şi simplu oribil” şi a afirmat că acesta nu are „nicio logică militară”.

„Aceasta este o teroare rusească oribilă și stupidă. Pur și simplu o încercare de a ucide cât mai multe persoane. Rusiei îi plac loviturile josnice de acest gen”, a scris Zelenski pe platforma X.