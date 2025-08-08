Ucraina evacuează civili din Herson sub bombardamente rusești. În același timp, forțele ucrainene au lansat un atac asupra regiunii Krasnodar, ucigând 12 soldați ruși.

Autoritățile ucrainene au început evacuarea a sute de civili din districtul Korabel, orașul Herson, după ce Rusia a avariat grav, săptămâna trecută, singurul pod care lega zona de restul orașului. Podul, distrus în urma atacurilor, era vital pentru locuitorii din suburbie, iar incidentul a alimentat temerile că forțele ruse ar putea încerca să recucerească orașul, scrie Politico.

„Au mai rămas aproximativ 600 de persoane din cele 1.800 care locuiau acolo înainte de atac. Cel puțin 200 vor fi evacuate astăzi. Iar rușii continuă să atace podul și zona chiar în timpul evacuării”, a declarat, vineri, Oleksandr Tolokonnikov, șef adjunct al administrației regionale din Herson.

În prezent, cei rămași în Korabel nu beneficiază de gaz, electricitate, magazine deschise sau transport public.

Strategia rusă, pusă sub semnul întrebării

Deși Hersonul este situat pe malul îndepărtat al râului Dnipro, menținerea controlului s-a dovedit extrem de dificilă pentru Rusia în trecut. „O încercare de a debarca trupe în zona Korabel, după distrugerea podului, pare a fi sinucidere curată – va fi dificil să se extindă capul de pod și să se mențină controlul asupra lui. Dnipro este un obstacol serios. Ar fi o zonă mortală”, a explicat Mykola Bielieskov, cercetător la Institutul Național Ucrainean pentru Studii Strategice.

Colonelul Vladislav Voloshin, purtătorul de cuvânt al comandamentului ucrainean din sud, a subliniat că distrugerea podului nu afectează semnificativ apărarea Hersonului. „Delta Dnipro este sub controlul Forțelor de Apărare ale Ucrainei. Pentru a ajunge în districtul Korabel, rușii ar trebui să treacă de mai multe insule, strâmtori și de râul principal, și abia apoi să debarce pe țărm”, a explicat acesta, adăugând că toate încercările anterioare de cucerire a insulelor au fost respinse.

„Sunt peste tot, încercând să debarce trupe aproape pe fiecare insulă”, a mai spus Voloshin. „Îi detectăm pe cei care încearcă să atace și îi înecăm în râu.”

Presiuni pentru o „victorie simbolică”

Analiștii cred că armata rusă ar putea fi presată de Kremlin să lanseze un atac spectaculos pentru a șterge amintirea retragerii din 2022, când Herson a fost eliberat de ucraineni.

Însă orașul, care are acum circa 65.000 de locuitori, rămâne sub tir constant de mortiere, bombe planante și drone kamikaze. Multe dintre aceste atacuri vizează civili, fenomen descris de autorități drept „safari uman”.

„Ceea ce se întâmplă acum în Herson este atât o tactică de distrugere a civililor, cât și o răzbunare”, a declarat Tolokonnikov.

Voloshin a precizat că, doar joi, au fost lansate nouă bombe planante asupra zonelor rezidențiale și că atacurile cu drone FPV au crescut de la 200-220 la 300 pe zi. Autoritățile au instalat plase anti-drone pe drumurile-cheie și punctele de comunicație.

Atac ucrainean în Krasnodar

În paralel, serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a anunțat un atac asupra Brigăzii 90 de rachete antiaeriene din orașul Afipsky, regiunea Krasnodar Krai. Brigada ar fi fost implicată în atacurile rusești asupra regiunilor Herson și Zaporojia.

„Două explozii în apropierea unui punct de control au ucis cel puțin 12 soldați ruși și au rănit zeci”, a declarat o sursă din HUR pentru Kyiv Independent. În urma atacului, au fost distruse și echipamente militare.

Canalele ruse de Telegram au raportat sirene de raid aerian în mai multe localități din Krasnodar, în dimineața zilei de 8 august, din cauza unei amenințări cu drone.

Krasnodar Krai, situată la est de Crimeea ocupată, este o zonă strategică pentru operațiunile aeriene ruse în sudul Ucrainei și deasupra Mării Negre. Pe 7 august, drone ucrainene au lovit și avariat rafinăria de petrol Afipskiy, potrivit Statului Major General al Ucrainei.