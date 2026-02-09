Ucraina își schimbă strategia în plin război: zece centre de export de armament vor fi deschise în Europa din 2026

Ucraina va deschide, începând din 2026, zece centre de export de armament pe teritoriul Europei, inclusiv în statele baltice și în nordul continentului, a anunțat pe 8 februarie președintele Volodimir Zelenski. Decizia marchează o schimbare majoră de politică într-un context de război prelungit cu Rusia și reflectă ambiția Kievului de a-și internaționaliza industria de apărare.

Totodată, liderul ucrainean a confirmat că producția de drone ucrainene va începe în curând în Germania. Potrivit lui Zelenski, primele unități vor ieși de pe linia de producție la jumătatea lunii februarie, iar el însuși va primi primul exemplar.

„Este o linie de producție complet funcțională. În Regatul Unit, astfel de linii sunt deja operaționale. Toate acestea se bazează pe tehnologii ucrainene”, a scris președintele pe Telegram.

Zelenski a subliniat că securitatea Europei se construiește tot mai mult pe tehnologie și sisteme fără pilot, iar experiența acumulată de Ucraina în războiul cu Rusia devine un pilon central al acestui efort. „Europa de astăzi își clădește securitatea pe tehnologie și drone. Există mai multe proiecte, iar multe dintre ele se bazează pe specialiști și tehnologii ucrainene”, a transmis liderul de la Kiev.

Deschiderea centrelor de export și mutarea unor linii de producție în state partenere fac parte dintr-o strategie mai amplă de extindere a industriei de apărare ucrainene peste granițe. Capacitatea de producție, în special în domeniul dronelor, a crescut rapid, depășind însă resursele financiare disponibile pentru susținerea acesteia exclusiv pe plan intern.

Anunțul vine după ce, în luna octombrie, Zelenski a cerut Ministerului Apărării să pregătească un sistem de „export controlat” al armamentului ucrainean, care ar urma să intre în vigoare din noiembrie 2025. Conform acestui mecanism, Ucraina ar putea exporta echipamente militare aflate în surplus, iar fondurile obținute ar fi reinvestite în achiziția de armament necesar pe front.

Industria de apărare a Ucrainei, și în special sectorul dronelor, a cunoscut o expansiune accelerată după declanșarea invaziei ruse la scară largă, în 2022. Peste 200 de companii au apărut în acest domeniu, multe dintre ele dezvoltând sisteme ieftine și flexibile, care au schimbat semnificativ modul de desfășurare a războiului modern.