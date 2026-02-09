search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ucraina își schimbă strategia în plin război: zece centre de export de armament vor fi deschise în Europa din 2026

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ucraina va deschide, începând din 2026, zece centre de export de armament pe teritoriul Europei, inclusiv în statele baltice și în nordul continentului, a anunțat pe 8 februarie președintele Volodimir Zelenski. Decizia marchează o schimbare majoră de politică într-un context de război prelungit cu Rusia și reflectă ambiția Kievului de a-și internaționaliza industria de apărare.

Dronele ucrainene, cele mai căutate/FPTO:EPA/EFE
Dronele ucrainene, cele mai căutate/FPTO:EPA/EFE

Totodată, liderul ucrainean a confirmat că producția de drone ucrainene va începe în curând în Germania. Potrivit lui Zelenski, primele unități vor ieși de pe linia de producție la jumătatea lunii februarie, iar el însuși va primi primul exemplar.

Este o linie de producție complet funcțională. În Regatul Unit, astfel de linii sunt deja operaționale. Toate acestea se bazează pe tehnologii ucrainene”, a scris președintele pe Telegram.

Zelenski a subliniat că securitatea Europei se construiește tot mai mult pe tehnologie și sisteme fără pilot, iar experiența acumulată de Ucraina în războiul cu Rusia devine un pilon central al acestui efort. „Europa de astăzi își clădește securitatea pe tehnologie și drone. Există mai multe proiecte, iar multe dintre ele se bazează pe specialiști și tehnologii ucrainene”, a transmis liderul de la Kiev.

Deschiderea centrelor de export și mutarea unor linii de producție în state partenere fac parte dintr-o strategie mai amplă de extindere a industriei de apărare ucrainene peste granițe. Capacitatea de producție, în special în domeniul dronelor, a crescut rapid, depășind însă resursele financiare disponibile pentru susținerea acesteia exclusiv pe plan intern.

Anunțul vine după ce, în luna octombrie, Zelenski a cerut Ministerului Apărării să pregătească un sistem de „export controlat” al armamentului ucrainean, care ar urma să intre în vigoare din noiembrie 2025. Conform acestui mecanism, Ucraina ar putea exporta echipamente militare aflate în surplus, iar fondurile obținute ar fi reinvestite în achiziția de armament necesar pe front.

Industria de apărare a Ucrainei, și în special sectorul dronelor, a cunoscut o expansiune accelerată după declanșarea invaziei ruse la scară largă, în 2022. Peste 200 de companii au apărut în acest domeniu, multe dintre ele dezvoltând sisteme ieftine și flexibile, care au schimbat semnificativ modul de desfășurare a războiului modern.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
Cel mai tare transfer din fotbalul românesc. „Am venit să semnez cu Steaua, noaptea mergeam la Rapid, iar dimineața am semnat cu Dinamo!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum a blocat Elon Musk ofensiva rusă în Ucraina. Un comandant ucrainean descrie efectele deciziei asupra soldaților Moscovei: „Sunt ca niște pisoi orbi”
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Donald Trump: "Este o jignire la adresa măreţiei Americii!"
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină
observatornews.ro
image
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Cătălin și Andra Măruță au închis două firme profitabile. Afaceri de peste 1 milion de lei și marje de peste 40%
playtech.ro
image
Donald Trump, scandal total înainte de Super Bowl! Imaginile apărute în Statele Unite care spun totul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Românii care pot să iasă la pensie cu 5 ani mai devreme. Care sunt condițiile și cine beneficiază
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Mică prințesă, mare stil! Fetița Prințului Hussein al Iordaniei a cucerit inimile tuturor cu o nouă fotografie adorabilă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Osul misterios a fost descoperit în 2019 pe locul unui sat antic fortificat din apropierea orașului Córdoba, din sudul Spaniei (© Agustín López și Rafael Martínez)
„O descoperire de referință”: singura dovadă directă a elefanților lui Hannibal
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Mică prințesă, mare stil! Fetița Prințului Hussein al Iordaniei a cucerit inimile tuturor cu o nouă fotografie adorabilă

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?