search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Mobilizare impresionantă. Cehii au strâns în 48 de ore suma necesară pentru achiziția unei rachete Flamingo pentru armata ucraineană

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Inițiativa cehă de strângere de fonduri supranumită „Cadouri pentru Putin” a reușit să adune o sumă impresionantă în doar 48 de ore, relatează Euronews, preluat de Yahoo News.

Kievul a testat în luptă noua rachetă Flamingo FOTO profimedia
Kievul a testat în luptă noua rachetă Flamingo FOTO profimedia

De-a lungul timpului, organizația cehă a derulat acțiuni de strângere de fonduri pentru achiziționarea de muniție și drone, instruirea viitorilor piloți militari, conservarea patrimoniului cultural, livrarea de ambulanțe pentru evacuare. Cea mai recentă campanie a fost o strângere de fonduri pentru finanțarea unei rachete de croazieră „Flamingo” de fabricație ucraineană.

În 48 de ore, s-a strâns peste o jumătate de milion de euro, a anunțat organizația pe X, precizând că racheta va fi botezată DANA 1, în memoria unuia dintre cofondatorii organizației și fizicianul nuclear ceh, Dana Drábová, care a decedat recent.

Racheta FP-5 „Flamingo” are o rază de acțiune de 3.000 km și poate să transporte o sarcină utilă de 1.150 kg, potrivit producătorului său, startup-ul ucrainean de apărare Fire Point.

Folosește un motor cu reacție și poate zbura cu o viteză de 900 km/h, a scris organizația pe pagina sa de campanie, adăugând că „racheta este, se pare, rezistentă la războiul electronic și folosește sisteme GPS speciale anti-bruiaj”.

„Lupta în aer este singurul nostru avantaj asimetric real pe câmpul de luptă în acest moment. Nu avem la fel de mulți oameni sau bani ca ei”, a declarat Irina Tereh, șefa departamentului de producție al Fire Point.

Organizația va cumpăra racheta de la producător, după care va fi livrată armatei ucrainene. „Vor decide momentul în care va fi utilizată și vor stabili ținta acesteia”, au declarat organizatorii campaniei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat reporterilor în august că racheta Flamingo este una dintre „cele mai reușite rachete” ale Ucrainei și că în curând armata ucraineană va avea mai multe astfel de rachete: „Până la sfârșitul lunii decembrie sau în ianuarie-februarie, producția de masă ar trebui să pornească”.

Potrivit oficialilor ucraineni, „Flamingo” a fost deja testată în luptă, vizând și provocând explozii la o bază a serviciilor secrete rusești din peninsula Crimeea, ocupată.

După invazia rusă în Ucraina, guvernul ucrainean a promovat inovația și a relaxat reglementările pentru a permite startup-urilor să colaboreze direct cu armata. Astfel că între timp au apărut sute de noi inițiative și companii în domeniul apărării.

Firme din sectoare precum metalurgia, construcțiile și tehnologia informației au început să producă arme, muniții și drone. Războiul le-a oferit oportunitatea de a-și testa inovațiile în condiții de luptă și de a se adapta rapid la tacticile în continuă evoluție ale Rusiei.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției
stirileprotv.ro
image
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii
gandul.ro
image
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
mediafax.ro
image
Jannik Sinner nu se mai ascunde! Sportivul are o nouă iubită pe care a prezentat-o și părinților
fanatik.ro
image
Locul din munți prin care fug în România ucrainenii care vor să scape de încorporare: „Nu știu unde se duc, cred că ajung într-o zi”
libertatea.ro
image
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
digisport.ro
image
"Spitale nu catedrale!", cea mai nefericită lozincă inventată vreodată
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Profesoara videochatistă din Iaşi îşi spunea "vulpiţa sălbatică". Ar fi racolat eleve
observatornews.ro
image
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
playtech.ro
image
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie. Aproape un milion de vârstnici sunt beneficiari
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”
click.ro
image
Cu ce trebuie să dai pe perdele, ca să miroasă ca în camerele de lux ale hotelurilor de 7 stele. Trucul pe care nimeni nu ți-l spune
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Diaconescu Bunoiu 2025 jpg
„Repertoriul movilelor de pământ din județul Timiș” - o parte uitată a istoriei Banatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”

OK! Magazine

image
Amal Clooney a stârnit furie printre fanii regali, după un gest catalogat „lipsit de respect” față de Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?