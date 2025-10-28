Mobilizare impresionantă. Cehii au strâns în 48 de ore suma necesară pentru achiziția unei rachete Flamingo pentru armata ucraineană

Inițiativa cehă de strângere de fonduri supranumită „Cadouri pentru Putin” a reușit să adune o sumă impresionantă în doar 48 de ore, relatează Euronews, preluat de Yahoo News.

De-a lungul timpului, organizația cehă a derulat acțiuni de strângere de fonduri pentru achiziționarea de muniție și drone, instruirea viitorilor piloți militari, conservarea patrimoniului cultural, livrarea de ambulanțe pentru evacuare. Cea mai recentă campanie a fost o strângere de fonduri pentru finanțarea unei rachete de croazieră „Flamingo” de fabricație ucraineană.

În 48 de ore, s-a strâns peste o jumătate de milion de euro, a anunțat organizația pe X, precizând că racheta va fi botezată DANA 1, în memoria unuia dintre cofondatorii organizației și fizicianul nuclear ceh, Dana Drábová, care a decedat recent.

Racheta FP-5 „Flamingo” are o rază de acțiune de 3.000 km și poate să transporte o sarcină utilă de 1.150 kg, potrivit producătorului său, startup-ul ucrainean de apărare Fire Point.

Folosește un motor cu reacție și poate zbura cu o viteză de 900 km/h, a scris organizația pe pagina sa de campanie, adăugând că „racheta este, se pare, rezistentă la războiul electronic și folosește sisteme GPS speciale anti-bruiaj”.

„Lupta în aer este singurul nostru avantaj asimetric real pe câmpul de luptă în acest moment. Nu avem la fel de mulți oameni sau bani ca ei”, a declarat Irina Tereh, șefa departamentului de producție al Fire Point.

Organizația va cumpăra racheta de la producător, după care va fi livrată armatei ucrainene. „Vor decide momentul în care va fi utilizată și vor stabili ținta acesteia”, au declarat organizatorii campaniei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat reporterilor în august că racheta Flamingo este una dintre „cele mai reușite rachete” ale Ucrainei și că în curând armata ucraineană va avea mai multe astfel de rachete: „Până la sfârșitul lunii decembrie sau în ianuarie-februarie, producția de masă ar trebui să pornească”.

Potrivit oficialilor ucraineni, „Flamingo” a fost deja testată în luptă, vizând și provocând explozii la o bază a serviciilor secrete rusești din peninsula Crimeea, ocupată.

După invazia rusă în Ucraina, guvernul ucrainean a promovat inovația și a relaxat reglementările pentru a permite startup-urilor să colaboreze direct cu armata. Astfel că între timp au apărut sute de noi inițiative și companii în domeniul apărării.

Firme din sectoare precum metalurgia, construcțiile și tehnologia informației au început să producă arme, muniții și drone. Războiul le-a oferit oportunitatea de a-și testa inovațiile în condiții de luptă și de a se adapta rapid la tacticile în continuă evoluție ale Rusiei.