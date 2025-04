Ucraina invită aliații să-și testeze tehnica militară în condiții reale de luptă

Estonia va colabora cu Ucraina în cadrul unei inițiative de a împărtăși informații despre performanța echipamentelor în condiții reale de luptă, relatează Euromaidan Press.

Ucraina a propus aliaților săi să-și testeze echipamentele în condiții reale de luptă și a invitat la stabilirea de parteneriate pe termen lung în cadrul Forumului Estonio-Ucrainean dedicat Industriei de Apărare care s-a desfășurat marți la Kiev.

Estonia va continua să sprijine Ucraina cu cel puțin 0,25% din PIB-ul său anual și va crește această sumă cu încă un trimestru în acest an. Majoritatea asistenței militare a Estoniei este investită în inițiative care permit companiilor estoniene să contribuie la efortul de război Ucrainei. În plus, Estonia oferă ajutor militar direct, sprijină pregătirea soldaților ucraineni și, împreună cu Luxemburg, conduce coaliția IT pentru ajutorarea Ucrainei.

La evenimentul de la Kiev au fost prezenți ministrul Eston al Apărării, Hanno Pevkur, precum și reprezentanți ai industriilor de apărare din ambele țări, alături de oficiali guvernamentali și experți.

„Estonia este un prieten adevărat al țării noastre și trebuie să intensificăm cooperarea industrială. Printre oportunitățile pe care Ucraina le oferă partenerilor internaționali se numără testarea produselor în condiții reale de luptă și dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung în cadrul unor investiții comune", a declarat viceministrul ucrainean al Apărării, Valerii Ciurkin.

Acesta a evidențiat domeniile cheie în care forțele ucrainene au nevoie de asistență din partea aliaților estonieni, între care soluții anti-drone și modernizarea armelor care sunt deja utilizate pe câmpul de luptă.

La rândul său, ministrul eston și-a exprimat speranța că Forumul Estonio-Ucrainean al Industriei de Apărare va deveni o platformă pentru a crea noi oportunități în producția de apărare și schimbul de tehnologie, a raportat ERR.

„Estonia este pregătită să-și împărtășească experiența în IT și transformarea digitală”, a subliniat Pevkur.

El a adăugat că deși industria de apărare a Estoniei este puternică în ceea ve privește sistemele și tehnologii aeriene fără pilot, inclusiv recunoaștere, antreprenorii săi nu ar trebui să ezite să privească mai departe și să exploreze oportunități în producerea de arme și muniții grele.

„Fără îndoială, avem multe de învățat de la ucraineni”, a afirmat el.

În martie, Ucraina a transmis Estoniei o listă cu ajutorul militar necesar pe câmpul de luptă. Guvernul Estoniei achiziționează în prezent aceste echipamente de la companiile naționale contra unei sume totale de 100 de milioane de euro. Pachetul include vehicule aeriene și terestre fără pilot, ambarcațiuni, echipamente medicale și provizii oferite de firmele de apărare estoniene.