Turcia prezintă o nouă dronă navală de atac, echipată cu un focos de 100 kg. Este integrată cu alte platforme ale marinei turce

Compania turcă de apărare Makine ve Kimya Endüstrisi a anunțat dezvoltarea unei noi drone navale kamikaze, denumită PİRANA, destinată operațiunilor maritime ale Forțele Navale ale Turciei.

Potrivit informațiilor publicate de Defence Blog, sistemul este conceput ca o platformă de lovire fără echipaj, capabilă să atace ținte maritime și de coastă.

Capabilități și utilizare

Drona este echipată cu un focos de 100 de kilograme și poate fi operată atât de la distanță, cât și în mod autonom. Sistemul utilizează comunicații radio și prin satelit, ceea ce îi permite să execute misiuni la distanțe mari.

Conform specificațiilor, PİRANA are o rază de acțiune de peste 200 de mile marine (aproximativ 370 de kilometri) și poate atinge viteze de peste 40 de noduri, echivalentul a circa 74 km/h.

Operațiuni în „roi”

Un element cheie al conceptului este capacitatea de operare în grupuri coordonate. În scenarii de tip „roi”, unele drone sunt utilizate pentru a distrage atenția sistemelor radar și de apărare antiaeriană, în timp ce altele se apropie de țintă și detonează încărcătura.

Această abordare este menită să complice detectarea și interceptarea, în special în condiții maritime complexe.

Teste și integrare

Potrivit companiei dezvoltatoare, în timpul testelor din 2025, drona a reușit să lovească o țintă de aproximativ 3,5 metri, demonstrând un nivel ridicat de precizie.

De asemenea, sistemul a fost integrat cu alte platforme ale marinei turce, inclusiv cu nava TCG Anadolu și cu drona aeriană Bayraktar TB3.

Dezvoltarea PİRANA reflectă interesul tot mai mare pentru sisteme navale fără echipaj, capabile să combine costuri relativ reduse cu eficiență operațională ridicată.

Anterior, autoritățile turce au anunțat și introducerea altor drone maritime, precum Sancar, aflată deja în faza de pregătire pentru livrare către forțele armate.