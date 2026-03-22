Istanbul, zguduit de o explozie majoră, chiar înainte de barajul Turcia-România. Cinci oameni au fost prinși sub clădirile prăbușite

O explozie puternică a dus la prăbușirea a două clădiri în Istanbul, la doar patru zile înainte de barajul Turcia - România, contând pentru calificările la Cupa Mondială.

Conform informațiilor raportate de presa turcă, autoritățile consideră că deflagrația ar fi fost cauzată de scurgeri de gaze naturale. La fața locului au intervenit imediat polițiști, pompieri, echipe medicale și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Turcia.

Cinci persoane au rămas blocate sub dărâmături, însă toate au fost salvate în urma intervențiilor și transportate la spital pentru tratamente și evaluări medicale.

„După evaluările inițiale, putem spune că două clădiri s-au prăbușit în urma unei explozii despre care se crede că a fost cauzată de gaze naturale. Numeroase echipe AFAD, de pompieri și echipaje medicale au fost trimise la fața locului, iar operațiunile de căutare și salvare au început imediat. Echipele își continuă activitatea!”, a transmis Guvernatorul orașului Istanbul.

Turcia vs. România. Duel decisiv la Istanbul, pe 26 martie

Turcia și România se pregătesc pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale anului, semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară. Partida va avea loc joi, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beșiktaș din Istanbul.

Echipa câștigătoare se va califica în finala barajului, unde va întâlni formația care va ieși învingătoare din confruntarea dintre Slovacia și Kosovo.

