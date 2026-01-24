search
Bărbat de 29 de ani, arestat preventiv după ce a provocat un incendiu într-o biserică din Brașov și a bătut femeia care vindea lumânări

0
0
Publicat:

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a provocat un incendiu în interiorul unei biserici din Brașov și a agresat o femeie care se ocupa de vânzarea lumânărilor.

Bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 30 de zile. FOTO: Shutterstock
Bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 30 de zile. FOTO: Shutterstock

Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu într-un lăcaș de cult.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că zona destinată comercializării lumânărilor și obiectelor de cult fusese incendiată intenționat, fiind provocate distrugeri materiale.

În urma verificărilor, s-a stabilit că o femeie de 65 de ani, aflată în interiorul bisericii, a fost agresată fizic. În scurt timp, în urma activităților de cercetare desfășurate de polițiști și specialiști criminaliști, a fost identificat presupusul autor, un bărbat de 29 de ani din Brașov, potrivit Agerpres.

Acesta a fost condus la sediul poliției și reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru distrugere prin incendiere și lovire sau alte violențe.

Ulterior, la propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, instanța a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov.

Braşov

