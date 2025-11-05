Teatrul din Mariupol distrus de ruși, redeschis după o restaurare finanţată de Kremlin. Ucraina acuză o „insultă la memoria victimelor”

Clădirea Teatrului Dramatic din Mariupol, devenită simbol al tragediei din 2022, urmează să fie redeschisă după un amplu proces de restaurare finanţat de Kremlin — o decizie care a stârnit critici puternice din partea autorităţilor ucrainene şi a organizaţiilor pentru drepturile omului, notează The Times.

În martie 2022, teatrul a fost lovit de bombardamente aeriene ruseşti, în ciuda faptului că pe asfalt, în faţa clădirii, era scris vizibil cu litere uriaşe „COPII”. În momentul atacului, aproximativ o mie de civili — femei, copii şi persoane în vârstă — se adăposteau în interior. Potrivit estimărilor, până la 600 de oameni şi-au pierdut viaţa. Amnesty International a catalogat incidentul drept „o crimă de război evidentă”.

După mai bine de trei ani, autorităţile ruse anunţă redeschiderea teatrului, prezentată ca „renaşterea culturală” a oraşului. Pe site-ul noii instituţii se menţionează că „teatrul, împreună cu Mariupolul, renaşte din nou, aşa cum a făcut de atâtea ori în istorie”.

Lucrările de reconstrucţie au fost realizate de o companie din Sankt Petersburg, iar primele spectacole sunt programate pentru sărbătorile de iarnă. Pe afiş figurează opere clasice ruseşti şi sovietice, precum piese de Anton Cehov şi Alexander Puşkin, dar şi musicaluri pentru copii.

Consiliul municipal al Mariupolului, aflat acum în exil la Dnipro, a condamnat iniţiativa Moscovei, afirmând că Rusia „vrea să cânte şi să danseze pe oasele celor ucişi”. Oficialii ucraineni susţin că, imediat după ocuparea oraşului, locul bombardamentului a fost izolat pentru a ascunde urmele crimei, iar resturile clădirii – amestecate cu trupurile victimelor – ar fi fost îndepărtate în secret.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că peste 20.000 de civili au murit la Mariupol în primele săptămâni ale invaziei şi a acuzat Kremlinul că încearcă să „betoneze crimele de război” sub pretextul reconstrucţiei.

În 2023, o soprană chineză a interpretat cântece sovietice printre ruinele teatrului, în timpul unei vizite oficiale a unei delegaţii străine, moment criticat dur de Kiev. Moscova, în schimb, continuă să nege orice responsabilitate, susţinând — fără dovezi — că teatrul ar fi fost aruncat în aer de forţele ucrainene.

Restaurarea Teatrului Dramatic face parte dintr-un amplu program de reconstrucţie a oraşului Mariupol, devastat în proporţie de 95% în 2022. Totuşi, locuitorii care au rămas afirmă că multe dintre noile clădiri au fost ridicate în grabă, cu scop propagandistic, şi că proiectele culturale au rolul de a rescrie imaginea războiului.