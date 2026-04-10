Țara în care șoferii cu mașini scumpe fură combustibil de peste un milion de euro pe săptămână: „A venit unul cu un Mercedes AMG GT și a plecat fără să plătească”

În Marea Britanie, furturile de combustibil din benzinării au crescut semnificativ în ultimele luni, pe fondul scumpirii carburanților generate de tensiunile internaționale. Fenomenul nu mai este asociat doar cu persoane aflate în dificultate financiară, ci și cu șoferi de mașini de lux, iar pierderile depășesc aproximativ 1,4 milioane de euro pe săptămână.

Datele colectate de la aproximativ 500 de benzinării din Marea Britanie arată o creștere de 27% a valorii furturilor zilnice de la începutul conflictului din Iran, potrivit The Times. Platforma Forecourt Eye, specializată în recuperarea datoriilor din sectorul carburanților, arată că situația este chiar mai gravă decât în 2022, când prețurile au crescut puternic după invazia Rusiei în Ucraina.

În martie, peste 6.500 de litri de combustibil au fost furați zilnic, iar pierderile zilnice au ajuns la aproximativ 12.500 de euro, față de circa 9.800 de euro anterior. La nivel național, estimările indică pierderi de aproximativ 1,4 milioane de euro pe săptămână.

Șoferi de mașini de lux implicați în „furturi banale”

Reprezentanții benzinăriilor spun că tot mai mulți dintre cei care pleacă fără să plătească sunt șoferi de automobile scumpe.

Michelle Henchoz, director general al Forecourt Eye, a declarat: „Când cineva fură combustibil, te-ai aștepta să îți faci o anumită imagine despre cum arată, dar nu este deloc așa. Ei conduc supermașini. Ieri a venit unul cu un Mercedes AMG GT și a plecat fără să plătească. Mă întrebam cum poate cineva cu o astfel de mașină să facă asta”.

Ea a adăugat că fenomenul reflectă presiunea economică: „Infractorii profesioniști continuă, dar acum și oameni obișnuiți fac asta pentru că nu își mai permit costul combustibilului”.

Furturi „drive-off” și rețele organizate

Furturile sunt de două tipuri: „drive-off” (șoferi care pleacă fără să plătească) și cazuri NMOP, în care clienții spun că vor achita ulterior, dar nu o fac.

În martie, cazurile NMOP au crescut cu 22%, iar furturile de tip „drive-off” cu 6% față de luna precedentă.

Există și grupări de criminalitate organizată care folosesc dube în care încarcă recipiente mari cu combustibil și le vând apoi la preț redus, funcționând practic ca „benzinării mobile”.

Șoferi „fără teamă” și pierderi pentru benzinării

Goran Raven, proprietarul unei benzinării din Essex, a confirmat creșterea fenomenului încă din primele săptămâni ale conflictului. „Vezi de la mașini vechi până la Ferrari. Oamenii sunt foarte îndrăzneți. Nu își ascund fețele și uneori chiar salută angajații când pleacă”.

„Am avut un Aston Martin și un Ferrari care au plecat în mai puțin de 30 de secunde. Era vorba de aproape 350 de euro pentru ambele mașini”.

Conform RAC, prețul benzinei este de aproximativ 1,85 euro/litru, iar motorina 2,24 euro/litru. Benzinăriile folosesc sisteme ANPR pentru a identifica șoferii cu istoric de neplată, dar multe cazuri nu mai ajung la poliție din cauza valorii reduse a prejudiciului.

