Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
Țara în care șoferii cu mașini scumpe fură combustibil de peste un milion de euro pe săptămână: „A venit unul cu un Mercedes AMG GT și a plecat fără să plătească”

În Marea Britanie, furturile de combustibil din benzinării au crescut semnificativ în ultimele luni, pe fondul scumpirii carburanților generate de tensiunile internaționale. Fenomenul nu mai este asociat doar cu persoane aflate în dificultate financiară, ci și cu șoferi de mașini de lux, iar pierderile depășesc aproximativ 1,4 milioane de euro pe săptămână.

Val de furturi de combustibil în Marea Britanie FOTO: Freepik

Datele colectate de la aproximativ 500 de benzinării din Marea Britanie arată o creștere de 27% a valorii furturilor zilnice de la începutul conflictului din Iran, potrivit The Times. Platforma Forecourt Eye, specializată în recuperarea datoriilor din sectorul carburanților, arată că situația este chiar mai gravă decât în 2022, când prețurile au crescut puternic după invazia Rusiei în Ucraina.

În martie, peste 6.500 de litri de combustibil au fost furați zilnic, iar pierderile zilnice au ajuns la aproximativ 12.500 de euro, față de circa 9.800 de euro anterior. La nivel național, estimările indică pierderi de aproximativ 1,4 milioane de euro pe săptămână.

Șoferi de mașini de lux implicați în „furturi banale”

Reprezentanții benzinăriilor spun că tot mai mulți dintre cei care pleacă fără să plătească sunt șoferi de automobile scumpe.

Michelle Henchoz, director general al Forecourt Eye, a declarat: „Când cineva fură combustibil, te-ai aștepta să îți faci o anumită imagine despre cum arată, dar nu este deloc așa. Ei conduc supermașini. Ieri a venit unul cu un Mercedes AMG GT și a plecat fără să plătească. Mă întrebam cum poate cineva cu o astfel de mașină să facă asta”.

Ea a adăugat că fenomenul reflectă presiunea economică: „Infractorii profesioniști continuă, dar acum și oameni obișnuiți fac asta pentru că nu își mai permit costul combustibilului”.

Furturi „drive-off” și rețele organizate

Furturile sunt de două tipuri: „drive-off” (șoferi care pleacă fără să plătească) și cazuri NMOP, în care clienții spun că vor achita ulterior, dar nu o fac.

În martie, cazurile NMOP au crescut cu 22%, iar furturile de tip „drive-off” cu 6% față de luna precedentă.

Există și grupări de criminalitate organizată care folosesc dube în care încarcă recipiente mari cu combustibil și le vând apoi la preț redus, funcționând practic ca „benzinării mobile”.

Șoferi „fără teamă” și pierderi pentru benzinării

Goran Raven, proprietarul unei benzinării din Essex, a confirmat creșterea fenomenului încă din primele săptămâni ale conflictului. „Vezi de la mașini vechi până la Ferrari. Oamenii sunt foarte îndrăzneți. Nu își ascund fețele și uneori chiar salută angajații când pleacă”.

„Am avut un Aston Martin și un Ferrari care au plecat în mai puțin de 30 de secunde. Era vorba de aproape 350 de euro pentru ambele mașini”.

Conform RAC, prețul benzinei este de aproximativ 1,85 euro/litru, iar motorina 2,24 euro/litru. Benzinăriile folosesc sisteme ANPR pentru a identifica șoferii cu istoric de neplată, dar multe cazuri nu mai ajung la poliție din cauza valorii reduse a prejudiciului.

După reducerile de vineri, în stațiile Petrom, motorina a ajuns la 9,58 lei/l, iar benzina la 8,72 lei/l, revenind la nivelurile din martie. La OMV, prețurile sunt similare: 9,67 lei/l pentru motorină și 8,83 lei/l pentru benzină. La Rompetrol, tendința a fost mixtă: motorina s-a ieftinit cu 6 bani, în timp ce benzina s-a scumpit cu 17 bani, după reducerile aplicate anterior în cursul săptămânii.

image
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, apariție plină de eleganță la premiera celui mai nou proiect al său. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Discursul ținut de Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu”
gandul.ro
image
Și dacă câștigă Viktor Orbán?
mediafax.ro
image
Care este, de fapt, relația actuală dintre Ilie Năstase şi Ioana. Soția fostului mare tenismen explică situația: ”Eu îmi respect angajamentele”
fanatik.ro
image
Ultimul sondaj înainte de alegerile din Ungaria: partidul lui Péter Magyar zdrobește partidul lui Viktor Orbán cu 13 procente
libertatea.ro
image
„S-a simțit rău și a pierdut kilograme”. Jurnalistul care i-a luat ultimul interviu lui Mircea Lucescu povestește culisele întâlnirii
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Nimeni nu câștigă, dar toată lumea plătește: cum s-a transformat războiul SUA-Iran într-un eșec major
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
antena3.ro
image
Paşte "la bucată". Românii stau zeci de minute la coadă pentru preparate tradiționale cumpărate cu porția
observatornews.ro
image
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
cancan.ro
image
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
newsweek.ro
image
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
prosport.ro
image
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un apartament
playtech.ro
image
Ce caută, de fapt, Marco Rubio în România. Enigmele acordului cu SUA anunțat ca o victorie de Oana Țoiu: „Să nu fie cumva dăunătoare”
fanatik.ro
image
Război între maimuțe: imagini cu cea mai mare comunitate de cimpanzei din lume care se autodistruge într-un conflict fără precedent. „Atacurile sunt coordonate și extrem de brutale”
ziare.com
image
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
digisport.ro
image
Scenariu exploziv: Iranul și China folosesc Strâmtoarea Ormuz pentru a da o lovitură devastatoare Statelor Unite
stiripesurse.ro
image
La taifas cu sfinții și poeții în Iran
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Lucescu din București. Imagini NEMAIVĂZUTE, locuința a fost motiv de dispută
romaniatv.net
image
Ultimele cuvinte rostite de Răzvan Lucescu, în timpul slujbei de înmormântare a tatălui său. Cum se simțea Mircea Lucescu în ultima perioadă
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
„Nu și-a putut stăpâni emoțiile.” Ce gest a făcut Răzvan Lucescu la înmormântarea tatălui său. A impresionat pe toată lumea
click.ro
image
Drob de miel, rețeta lui Sorin Bontea. Trucul care schimbă complet gustul preparatului de Paște
click.ro
image
Cum arată Gabriela Cristea după ce a slăbit 30 de kilograme. Vedeta s-a fotografiat în costum de baie
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Ancient tourist graffiti webp
Un indian a scris „am fost aici” în Valea Regilor acum 2000 de ani. Informatia schimbă istoria turismului
historia.ro
image
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
image
„Nu și-a putut stăpâni emoțiile.” Ce gest a făcut Răzvan Lucescu la înmormântarea tatălui său. A impresionat pe toată lumea

OK! Magazine

image
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!

Click! Pentru femei

image
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei

Click! Sănătate

image
Ce impact are alcoolul în viața sexuală a bărbaților?