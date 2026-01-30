Țara care impune o „taxă pe libertate”, pentru a crește cheltuielile pentru apărare

Noul guvern olandez minoritar, condus de Rob Jetten, a anunțat vineri, 30 ianuarie, că intenționează să introducă o suprataxă asupra impozitelor pe venit și pe profit, denumită „taxă pe libertate”, care ar urma să genereze aproximativ 5 miliarde de euro anual pentru creșterea cheltuielilor de apărare.

Pentru a atinge țintele asumate de NATO, bugetul apărării va crește până la circa 19 miliarde de euro anual. Pentru a atinge obiectivul stabilit de țările NATO anul trecut, guvernul olandez își propune să majoreze cheltuielile pentru apărare la 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB) până în 2030 și la 3,5% până în 2035, în comparație cu circa 2% în prezent. Această creștere va fi finanțată atât prin taxa pe libertate, cât și prin reduceri bugetare în alte domenii, inclusiv în sănătate și protecția socială, scrie Reuters.

Pe lângă finanțarea apărării, guvernul își propune investiții în locuințe și menținerea deficitului public la aproximativ 2% din PIB. Rob Jetten, în vârstă de 38 de ani, va deveni cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei, iar restul posturilor din cabinet urmează să fie completate în următoarele săptămâni, cu instalarea oficială a guvernului programată în aproximativ o lună.

Liderul liberal Rob Jetten, de la partidul D66, a convenit în această săptămână să formeze un guvern minoritar împreună cu alți lideri politici olandezi, o situație neobișnuită pentru Olanda.

Partidul de centru pro-UE D66 se va alătura creștin-democraților conservatori și partidului de dreapta VVD.

Coaliția minoritară deține 66 din 150 de locuri în parlament și va trebui să caute sprijin în opoziție.