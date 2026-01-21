„Zi neagră” pentru liderul extremei drepte olandeze,după o revoltă fără precedent în propriul partid

Liderul extremei drepte olandeze, Geert Wilders, a suferit o lovitură politică majoră, după ce şapte deputaţi ai Partidului pentru Libertate (PVV) s-au revoltat împotriva conducerii sale autoritare şi au părăsit formaţiunea. Este cea mai gravă ruptură internă din istoria partidului, cunoscut pentru faptul că este controlat aproape în totalitate de un singur om.

Cei şapte parlamentari — printre care se numără fostul manager de campanie al lui Wilders şi un aliat apropiat — au anunţat că nu vor mai reprezenta PVV în Parlamentul de la Haga şi că vor forma un grup separat. În urma plecărilor, partidul rămâne cu 19 mandate şi îşi pierde statutul de cea mai mare forţă de opoziţie din Olanda.

„Este o zi neagră pentru PVV”, a reacţionat Geert Wilders într-un mesaj publicat pe platforma X, promiţând că va merge mai departe în ciuda crizei.

Potrivit presei olandeze, tensiunile au explodat marţi, după ce cei şapte deputaţi i-au transmis lui Wilders o scrisoare dură, în care criticau modul în care acesta conduce partidul şi cereau organizarea imediată a unui vot intern. Documentul, dezvăluit iniţial de tabloidul De Telegraaf, solicita inclusiv o analiză a rezultatului alegerilor din octombrie 2025 şi o deschidere a partidului către o minimă democraţie internă, prin primirea de noi membri.

PVV este un caz atipic în politica olandeză şi europeană: partidul are un singur membru oficial — Geert Wilders însuşi — cunoscut pentru controlul strict exercitat asupra formaţiunii.

„PVV este mai mult decât un singur om cu un cont de Twitter”, se arată în scrisoarea de protest. „Continuitatea grupului parlamentar şi aşteptările alegătorilor nu ar trebui să depindă de deciziile unui singur membru al partidului.”

De-a lungul timpului, şi alţi membri au părăsit PVV invocând lipsa democraţiei interne, însă niciodată nu s-a produs o ruptură de asemenea amploare. „Am încercat să deschidem o discuţie, dar s-a dovedit imposibil”, a declarat jurnaliştilor unul dintre rebeli, Gidi Markuszower.

La nivel european, reacţiile din interiorul partidului au fost mai temperate. Eurodeputatul PVV Sebastian Kruis a catalogat plecarea celor şapte drept „regretabilă”, dar a minimalizat impactul politic al evenimentului. „În politică sunt suișuri şi coborâșuri. Cele mai bune zile pentru PVV sunt încă înainte”, a declarat acesta pentru Politico.