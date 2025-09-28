search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Submarin rusesc, în pericol de explozie în apele europene, după o scurgere de combustibil

Publicat:

Un submarin al marinei ruse se confruntă cu o defecțiune tehnică gravă în apele europene, care ar putea provoca o explozie la bord. Este vorba despre Novorossiisk, un submarin de tip Kilo, lung de 74 de metri, parte a Flotei ruse a Mării Negre și capabil să transporte rachete de croazieră „Kalibr”, relatează metro.co.uk.

Submarin rusesc/FOTO:Arhiva

Potrivit relatărilor din presa internațională, nava a fost observată în Strâmtoarea Gibraltar, la ieșirea din Marea Mediterană. Surse citate de canalul rusesc de Telegram VChk-OGPU susțin că submarinul se confruntă cu o scurgere masivă de combustibil. În lipsa pieselor de schimb și a specialiștilor pentru reparații, echipajul ar putea fi nevoit să pompeze combustibilul direct în mare pentru a evita acumularea sa în cala navei.

Deși Novorossiisk nu este implicat în războiul din Ucraina, prezența lui într-un punct strategic de tranzit naval ridică semne de întrebare cu privire la starea tehnică a flotei ruse.

Monitorizat de Royal Navy

Nu este prima dată când submarinul rusesc atrage atenția aliaților occidentali. La începutul acestui an, Novorossiisk a fost urmărit de elicoptere și de o navă de război britanică în timp ce traversa Marea Nordului și Canalul Mânecii. Operațiunea a fost coordonată de Marina Regală, care a folosit senzori avansați pentru a-i monitoriza deplasarea. „Monitorizarea tranzitului navelor prin zona noastră de responsabilitate rămâne o sarcină fundamentală, care ne asigură capacitatea de reacție rapidă”, a declarat locotenent-comandorul Dan Wardle.

Flota de submarine a Rusiei a mai fost lovită de defecțiuni și pierderi majore. În septembrie 2023, Rostov-pe-Don, o navă soră din aceeași clasă, a fost distrusă de o rachetă ucraineană. Cel mai grav accident rămâne însă cel din august 2000, când submarinul nuclear K-141 Kursk s-a scufundat în Marea Barents după o explozie la bord, provocând moartea tuturor celor 118 membri ai echipajului.

Europa

