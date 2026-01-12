Stare de urgență în Anglia unde zeci de mii de locuințe au rămas fără apă din cauza furtunii Goretti

Zeci de mii de locuințe din comitatele Sussex și Kent, sudul și sud estul Angliei, au rămas fără apă, iar furnizorul South East Water dă vina pe vremea rece și pe furtuna Goretti pentru probleme, școlile și bibliotecile fiind închise pentru o zi întreagă.

Locuitorii din zone precum Tunbridge Wells, Canterbury și Maidstone au fost fără apă timp de până la cinci zile, scrie The Guardian.

Școlile și bibliotecile din Kent și Sussex au fost închise pe parcursul zilei, deoarece nu au apă curentă. Spitalul Queen Victoria din East Grinstead a fost nevoit să efectueze unele consultații virtual.

South East Water a dat vina pe vremea rece și pe furtuna Goretti pentru problemele de alimentare. Compania a precizat unele conducte s-au spart din cauza înghețului, iar furtuna a făcut imposibilă tratarea apei la ritmul obișnuit.

Locuitorii din Tunbridge Wells au rămas două săptămâni fără apă la sfârșitul anului trecut, după închiderea unuia dintre centrele de tratare a apei. Inspectoratul pentru Apă Potabilă a spus că închiderea a fost prevăzută, iar compania nu a făcut actualizări la infrastructură sau teste adecvate.

Purtătorul de cuvânt oficial al prim-ministrului a declarat că problemele cu apa în sud-estul Angliei sunt „complet inacceptabile” și că miniștrii țin ședințe de urgență zilnice cu South East Water și oficialii locali.

„Înțelegem că pentru locuitori, tot ce doresc este să înceteze aceste întreruperi repetate”, a spus acesta.

Emma Hardy, ministrul britanic responsabil de apă și serviciile de aprovizionare, a declarat: „Rămân foarte îngrijorată că oamenii din mai multe zone din sud-est și sud-vest se confruntă cu probleme de alimentare cu apă după vremea rece și furtuna Goretti.

„Aceasta este complet inacceptabil. Am avut întâlniri cu companiile de apă și forumurile locale de reziliență pe parcursul weekendului și mă voi întâlni din nou cu ele astăzi pentru a restabili aprovizionarea cât mai rapid posibil, prioritizând clienții vulnerabili și serviciile publice esențiale.”

Compania de apă și-a cerut scuze locuitorilor pentru întreruperi. Un purtător de cuvânt a spus: „Rezervoarele noastre de apă potabilă din comitate sunt aproape goale, după o serie de scurgeri și conducte sparte cauzate de vremea rece recentă.

Ca rezultat, aproximativ 30.000 de proprietăți din părți ale Kent și Sussex pot experimenta lipsă de apă, alimentare intermitentă sau presiune scăzută. Acestea includ 16.500 de proprietăți în East Grinstead, restul fiind răspândite în părți ale Kent, inclusiv Tunbridge Wells, Headcorn și, intermitent, în sistemul nostru din Maidstone.”

„Ne cerem scuze pentru impactul provocat și știm cât de deranjant este acest lucru pentru viața de zi cu zi. Facem tot ce putem pentru a echilibra rețeaua și a restabili aprovizionarea pentru cât mai mulți clienți posibil.”