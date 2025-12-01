search
Luni, 1 Decembrie 2025
Soldații ucraineni din prima linie, despre planul de pace al SUA: „Băieții noștri sunt în tranșee. Ei au dreptul să decidă"

Război în Ucraina
Publicat:

„Nimeni nu va face concesii în privința teritoriilor, pentru că este pământul nostru și stăm aici”, a declarat un soldat pentru NBC News cu privire la o eventuală propunere de pace care ar obliga Ucraina să cedeze teritorii Rusiei.

Rușii au lăsat în urmă orașe distruse FOTO EPA-EFE
Rușii au lăsat în urmă orașe distruse FOTO EPA-EFE

În ciuda dorinței lor sincere de a reveni la viața civilă, militarii ucraineni resping planul de pace anunțat de SUA pentru a pune capăt războiului, întrucât acesta presupune concesii inacceptabile față de Rusia, iar soldații ucrainenii din prima linie nu sunt dispuși să renunțe pur și simplu la apărarea teritoriu pentru care își riscă viața de atâta vreme.

„Nu este un plan. Este practic capitulare. Nu este nimic de dezbătut aici”, spune Volodimir Rjavski, un sergent superior care servește lângă Pokrovsk, un fost centru logistic aflat sub presiune intensă din partea forțelor rusești.

Propunerea în 28 de puncte cere ca Ucraina să recunoască Donbasul - care cuprinde Donețk, regiune aprig disputată, și Lugansk, controlată de Rusia - ca teritoriu rusesc de facto. Pentru soldatul ucrainean în vârstă de 44 de ani, care comandă o unitate de drone în regiunea sa natală, Donețk, acest război este personal.

„Firește, pentru mine aceasta este o problemă dureroasă, pentru că toate aceste lucruri se întâmplă în patria mea”, a spus el.

Patru ani petrecuți pe front i-au distrus sănătatea și nu și-ar dori decât să se concentreze pe recuperare și pe cei doi fii ai săi, în vârstă de 5 și 14 ani. Dar soldații ucrainenii au nevoie de explicații plauzibile din partea conducerii înainte de li se ordona eventual retragerea de pe frontul de est.

„Dacă vine fără o explicație, nu va fi dus la îndeplinire. Nu conducerea statului stă în tranșee. Băieții noștri sunt în tranșee. Ei au dreptul să decidă.”

Problema garanțiilor de securitate 

Oleksandr, un locotenent în vârstă de 43 de ani din forțele speciale ale Ucrainei care luptă în sud, consideră că o altă prevedere cheie a planului de pace - plafonarea efectivelor armatei Ucrainei la 600.000 de soldați - nu este acceptabilă din punctul său de vedere. Ucraina nu ar trebui să fie împinsă să încheie în grabă un acord de pace care echivalează cu capitularea, argumentează el.

„Nimeni nu va face concesii în ceea ce privește dimensiunea armatei, pentru că este garanția noastră de securitate. Nimeni nu va face concesii în ceea ce privește teritoriile, pentru că este pământul nostru și stăm aici”, a declarat el pentru NBC News. 

Înainte de război, Oleksandr avea un bar în centrul Kievului. Acum însă are o singură preocupare: „Dacă nu-i oprim acum, atunci copiii noștri vor trebui să o facă și nu putem permite să se întâmple așa ceva.”

„Sufletul meu e sfâșiat”

Locotenentul Dmitro Melnik, operator de drone în regiunea Dnipropetrovsk, a vorbit despre problemele cu care trebuie să se confrunte zilnic pe front - de pildă, să lupte cu echipamente inferioare împotriva superiorității numerice a rușilor.

„Rușii nu sunt luptători mai buni decât noi. Noi pur și simplu suntem mai puțini decât ei”, a spus soldatul în vârstă de 46 de ani, un atlet paralimpic care a concurat la Paris vara trecută în cursul unei permisii.

În ciuda anilor de lupte, Melnik nutrește speranța că va fi pace - doar că nu în aceste condiții.

„La începutul războiului, spuneam «Haideți, haideți, haideți» dar acum nu mai e cazul. Evident, nu mă voi opri până nu se termină războiul, dar sufletul meu e sfâșiat”, admite el. „Nu mă voi ascunde. Există teama constantă că voi muri”.

Analiștii pun sub semnul întrebării graba de a ajunge la un acord

Analistul militar Mikola Bielieskov de la Institutul Național pentru Studii Strategice a pus sub semnul întrebării logica conform căreia Ucraina ar trebui să accepte termeni nefavorabili altminteri se confruntă cu pericolul de a pierde și mai mult teritoriu.

„Este mult mai rău să facem concesii unilaterale și ne retragem din regiunea Donețk, în timp ce Rusia își păstrează potențialul și poate de acum înainte amenința regiunile vecine”, a spus el.

Forțele ucrainene sunt presate din mai multe direcții, forțele rusești infiltrându-se și folosind drone pentru a bloca rutele logistice, a admis el.

„Lucrurile sunt dificile, dar nu critice pentru Ucraina”, a întărit el, adăugând că liniile defensive nu se prăbușesc așa cum avertizează SUA.

Pe de altă parte, a solicita unor soldați „care și-au riscat viața și și-au pierdut camarazii să dea înapoi în fața ofensivei rusești” și să abandoneze pozițiile pe care le dețin „nu va fi primită pozitiv”, a adăugat Bielieskov.

Locotenentul Oleh Zontov, în vârstă de 58 de ani, care a servit în Donețk înainte de a prelua un rol civil, a recunoscut că abandonarea teritoriilor controlate de Ucraina ar fi „o decizie foarte controversată”, care ar provoca „revoltă și moral negativ în cadrul armatei”.

Totuși, Zontov a salutat existența unui „un” plan de pace. 

Pe de altă parte, e dificil să te raportezi echilibrat la propunerea de pace, având în vedere că obiectivele legate de ceea ce ar constitui o victorie s-au modificat pe parcursul războiului - de la o încercare de supraviețuire la efortul de a-și recupera întregul teritoriu.

„Astăzi, victoria ar însemna probabil oprirea inamicului acolo unde se află acum și menținerea lui în pozițiile actuale.”

