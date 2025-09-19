Șeful spionajului britanic avertizează că nu există vreo dovadă că Putin dorește pacea în Ucraina: „Ne trage pe sfoară”

Șeful demisionar al spionajului britanic a declarat că Putin „ne trage pe sfoară” cu promisiuni de progrese privind pacea.

Șeful MI6 demisionar Richard Moore a avertizat că nu vede „nicio dovadă” că președintele rus Vladimir Putin ar fi interesat de o pace negociată fără capitularea Ucrainei, scrie The Guardian.

Vorbind la Istanbul, el a spus că Putin „ne trage pe sfoară” cu promisiuni de progrese privind pacea, a adăugat AP.

"El încearcă să își impună voința imperială prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Dar nu poate reuși", a spus Moore.

"În mod direct, Putin a mușcat mai mult decât poate mesteca. El a crezut că va obține o victorie ușoară. Dar el - și mulți alții - i-au subestimat pe ucraineni".

"Putin a încercat să convingă lumea că victoria Rusiei este inevitabilă. Dar el minte. Minte lumea. Își minte poporul. Poate că se minte chiar și pe sine însuși", a declarat el la o conferință de presă.

El a declarat că Putin „a ipotecat viitorul țării sale pentru moștenirea sa personală și o versiune distorsionată a istoriei”, iar războiul „a accelerat acest declin”.

Moore va părăsi postul la sfârșitul lunii