Primarul cu care Ilie Bolojan a ajuns „într-o relație de familie”: „Sunt nașul copilului lui”

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit miercuri, 27 mai, despre relațiile de prietenie pe care le-a construit de-a lungul anilor, inclusiv în politică. Acesta l-a oferit drept exemplu pe Mihăiță Negură, primarul orașului Câmpulung Moldovenesc.

Întrebat la Digifm pe cine consideră cel mai bun prieten, Bolojan a declarat că nu poate face „o nominalizare pe tema asta”.

„Am prieteni din școală, din facultate, oameni pe care i-am cunoscut în toți acești ani. Am foarte mulți colegi pe care îi respect. Nu mă apuc să fac o ierarhie a prietenilor.

O parte dintre prietenii mei sunt și din politică, pentru că politica nu înseamnă doar ocuparea unei funcții, ci și construirea unor relații personale și de încredere. Îți dai seama că unii oameni sunt prieteni adevărați după felul în care își fac datoria și după eforturile pe care le fac.”

În continuare, acesta a vorbit despre relația sa de prietenie cu Mihăiță Negură, primarul orașului Câmpulung Moldovenesc

„Când merg prin țară sunt atent la cum arată localitățile: dacă sunt curate, bine gospodărite, dacă iarba este tunsă, dacă șanțurile sunt curate, dacă nu sunt materiale depozitate aiurea. Este o deformare profesională din administrație.

Când văd localități care arată bine, mă interesez cine sunt primarii. De exemplu, trecând prin Câmpulung Moldovenesc, am văzut ordine și curățenie și l-am întrebat pe președintele organizației cine este primarul. Mi-a spus că este domnul Negură. L-am sunat și l-am felicitat, apoi i-am spus să mă viziteze când trece prin Oradea.

Așa am construit o relație de prietenie. Între timp, am ajuns și într-o relație de familie, pentru că sunt nașul copilului lui.

Pentru mine, politica nu înseamnă doar funcții. Partidul Național Liberal a fost ca o a doua familie, pentru că atunci când stai mulți ani într-un partid, în campanii și proiecte comune, inevitabil se creează și legături personale”, a mai spus Ilie Bolojan.

Mihăiță Negură conduce municipiul din 2012 și a câștigat mai multe mandate consecutive.