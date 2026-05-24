Britanicii ar fi suspendat zborurile de supraveghere deasupra Mării Negre după un incident periculos cu avioane rusești

Zborurile de supraveghere ale Royal Air Force deasupra Mării Negre par să fi fost suspendate după un incident în care avioane de luptă rusești au zburat „periculos de aproape” de o aeronavă britanică de recunoaștere.

Datele publice de monitorizare a traficului aerian arată că niciun avion de tip Boeing RC-135 Rivet Joint al RAF nu a mai operat în regiune după 21 aprilie, scrie The Daily Mail.

Suspendarea aparentă a misiunilor vine în ciuda declarațiilor ferme ale ministrului britanic al Apărării, John Healey, care afirmase că Marea Britanie nu se va lăsa intimidată de „comportamentul periculos și inacceptabil al piloților ruși față de o aeronavă neînarmată aflată în spațiul aerian internațional”.

Potrivit Ministelului Apărării britanic, un avion de vânătoare rusesc de tip Sukhoi Su-35 s-a apropiat atât de mult de aeronava britanică încât a declanșat sistemele de urgență ale acesteia și a dezactivat pilotul automat.

În același incident, un alt avion rusesc, de tip Sukhoi Su-27, ar fi efectuat șase treceri în apropierea aeronavei RAF, apropiindu-se la doar aproximativ șase metri de botul avionului britanic.

Surse militare citate de presa britanică susțin că aeronavele Rivet Joint nu își dezactivează în mod normal transponderele atunci când operează în spațiul aerian internațional, ceea ce le permite să fie urmărite public. Potrivit acelorași surse, Londra dorește ca Moscova să știe că activitățile rusești sunt monitorizate constant.

Moscova pare să considere aceste zboruri drept o sursă importantă de informații pentru Ucraina

În mod obișnuit, astfel de aeronave efectuează aproximativ două misiuni pe săptămână în regiunea Mării Negre.

Analistul militar Tim Ripley a declarat că suspendarea aparentă a zborurilor indică faptul că RAF tratează cu seriozitate amenințările rusești, în special după incidentul din septembrie 2022, când un pilot rus ar fi încercat să doboare o aeronavă Rivet Joint.

Potrivit lui Ripley, Moscova pare să considere aceste zboruri drept o sursă importantă de informații pentru Ucraina.

„Rusia transmite clar că suspectează că aceste misiuni ajută forțele ucrainene și este evident preocupată de ele”, a afirmat analistul. „Dar RAF trebuie să trateze amenințările foarte serios, mai ales după incidentul din 2022, când un avion rusesc a lansat două rachete asupra unei aeronave Rivet Joint, fără să o lovească.”

Autoritățile ruse au susținut ulterior că lansarea rachetelor ar fi fost rezultatul unei defecțiuni, însă Ripley afirmă că această explicație este „foarte puțin probabilă”.

Ministerul britanic al Apărării a refuzat să ofere detalii suplimentare despre actualele misiuni de supraveghere, precizând doar că Regatul Unit cooperează cu aliații NATO în operațiuni de monitorizare aeriană și că nu dorește să ofere informații utile adversarilor săi.

Cu toate acestea, Londra insistă că incidentul nu va modifica angajamentul britanic față de apărarea NATO.

„Acest incident recent nu va diminua angajamentul Regatului Unit de a apăra NATO, aliații noștri și interesele noastre împotriva agresiunii ruse”, a transmis un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.