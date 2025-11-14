Scandalul de corupție din jurul Energoatom se adâncește. Anchetatorii au scos la iveală conexiuni cu Rusia

Suspecții în scandalul major de corupție ce are în centru compania energetică Energoatom au conexiuni cu un oficial rus, iar o parte din bani ar fi putut transferați în Rusia, potrivit unor înregistrări audio publicate de Biroul Național Anticorupție (NABU).

NABU a acuzat opt ​​suspecți de luare de mită, delapidare și îmbogățire ilicită. Printre aceștia se numără Timur Mindici , un apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, dar și fostul viceprim-ministru Oleksi Cernișov.

Printre suspecți se numără și Ihor Mironiuk, fost consilier al lui Andrii Derkaci, un fost deputat ucrainean care a fugit din țară, fiind acuzat de înaltă trădare. În prezent, este senator rus.

În înregistrările făcute publice de, NABU, Mironiuk spune că Derkaci și ministrul Justiției, Herman Halușcenko, se cunoșteau.

„Când (Halușcenko) a fost numit la Atom (Energoatom), (Derkaci) l-a sunat: «Vino, vreau să-ți spun cum funcționează totul acolo». Așa că s-a dus”, spune Mironiuk în înregistrări, referindu-se la numirea lui Halușcenko în funcția de vicepreședinte al Energoatom în 2020.

În 2020, Derkaci era deputat ucrainean. El a condus Energoatom în anii 2000.

Mitele erau spălate printr-un birou din centrul orașului Kiev, deținut de rudele lui Derkaci, potrivit Biroului Anticorupție.

Conform înregistrărilor, suspecții ar fi transferat 2 milioane de dolari la Moscova.

„Au plecat 2 (milioane de dolari); vor ajunge la Moscova într-o săptămână și jumătate”, a declarat Ihor Fursenko, un alt suspect, în mai 2025, conform înregistrărilor.

Aceste declarații au stârnit speculații că banii ar fi putut fi transferați către Derkaci.

Anastasia Radina, șefa comisiei anticorupție a parlamentului ucrainean, a solicitat pe 12 noiembrie efectuarea unei anchete parlamentare privind un posibil transfer de fonduri în Rusia.

Cine este Andrii Derkaci

Derkaci, în vârstă de 58 de ani, are o lungă istorie în servirea intereselor Kremlinului.

A studiat la Academia KGB-ului sovietic, integrată ulterior în FSB-ul rus, între 1990 și 1993.

A fost membru al parlamentului ucrainean în perioada 1998- 2023. Mai exact, a reprezentat Partidul Regiunilor, fost președinte pro-rus Viktor Ianukovici, din 2012 până în 2014.

A atacat artidul Democrat din SUA și pe fostul președinte american Joe Biden, acuzându-i de corupție. De asemenea, a criticat NABU, susținând că este un instrument politic al SUA.

În 2020, SUA l-au sancționat pe Derkaci, motivând că acesta a încercat să se amestece în alegerile prezidențiale americane și că a fost „un agent rus activ timp de peste un deceniu, menținând legături strânse cu serviciile de informații rusești”.

Ucraina l-a sancționat în 2021.

În 2022, Serviciul de Securitate a demascat o rețea de agenți ruși din Ucraina, printre care și acest deputat, care a fost acuzat de înaltă trădare.

El a fost acuzat că a primit fonduri de la agenția de informații militare a Rusiei (GRU) pentru a crea structuri de securitate private pe care Rusia plănuia să le folosească pentru a cuceri Ucraina, potrivit Serviciului de Securitate. Rusia ar fi alocat 3-4 milioane de dolari la fiecare câteva luni în acest scop.

În 2022, NABU l-a acuzat că a primit cel puțin 567.000 de dolari de la organele de drept și agențiile de informații ruse pentru activități subversive împotriva Ucrainei, potrivit Biroului Anticorupție.

Lui Derkaci i-a fost retrasă cetățenia ucraineană în 2023, iar mandatul său parlamentar a fost încheiat.

În 2024, a devenit membru al camerei superioare a parlamentului rus.

Cinci persoane reținute, doi miniștri demiși în schema de corupție de 100 de milioane de dolari

Autoritățile au reținut cinci suspecți, în timp ce Zelenski a sancționat doi oameni de afaceri care au fugit din Ucraina cu câteva ore înainte de raiduri în cadrul anchetei de corupție legată de Energoatom.

Scandalul lovește într-un moment deosebit de vulnerabil. Ucraina generează peste jumătate din electricitatea necesară din energie nucleară după ce Rusia a confiscat centrala din Zaporijie, în timp ce cetățenii se confruntă cu întreruperi de curent de 12 ore din cauza atacurilor sistematice rusești asupra infrastructurii. Fondurile sustrase, echivalentul a 27 de rachete Patriot sau 40.000 de drone interceptoare - a avut loc în timp ce antreprenorii clădeau apărarea instalațiilor aflate sub bombardament activ, ridicând semne de întrebare asupra motivației din spatele schemei - corupție sau sabotaj deliberat în beneficiul Moscovei, scrie euromaidan press.

Doi miniștri au demisionat, guvernul a dizolvat consiliul de administrație al Energoatom, iar autoritățile au anunțat verificări ale tuturor întreprinderilor de stat.

Înalta Curte Anticorupție din Ucraina a dispus arestarea preventivă pentru cinci persoane implicate în schemă, cu cauțiuni cuprinse între 12 milioane grivne (285,5 mii de dolari) și 126 milioane grivne (3 milioane de dolari).

Pentru Ihor Mironiuk, fost consilier al ministrului Energiei, Herman Halushchenko, instanța a stabilit o cauțiune de 3 milioane de dolari. Procurorii l-au identificat pe acesta ca având numele de cod „Rocket” în înregistrările de supraveghere, el fiind cel care a preluat controlul asupra procedurilor de achiziții ale Energoatom, alături de directorul de securitate al companiei

Dmitro Basov , fostul director executiv pentru protecție fizică al Energoatom, riscă 60 de zile de detenție și în cazul său cauțiunea este de 951,7 mii de dolari.

Instanța a reținut, de asemenea, trei angajați ai administrației publice, presupuși a fi implicați în spălare de bani.

Pe 13 noiembrie, Volodimir Zelenski a semnat, de asemenea, un decret prin care impune sancțiuni împotriva a două persoane implicate în cazul Energoatom.

Este vorba de Timur Mindici, un om de afaceri și apropiat al președintelui Zelenski, precum și coproprietar al fostei companii de producție a președintelui, Kvartal 95. Anchetatorii NABU susțin că a fost principalul organizator al schemei de corupție.

Al doilea este Oleksandr Tsukerman, un om de afaceri despre care se presupune că a condus „office-ul” folosit pentru spălarea fondurilor ilicite.

Întrebări legate de sabotaj

„Aceste informații ridică o întrebare incomodă, dar necesară: acești oficiali furau bani doar pentru a se îmbogăți și a cumpăra proprietăți de lux în străinătate sau slăbeau intenționat Ucraina?”, a reacționat Olena Tregub, o importantă activistă anticorupție

Serviciul de Securitate al Ucrainei a deschis o anchetă separată asupra lui Mindici pentru „asistență acordată unui stat agresor”, pe baza acuzațiilor privind operațiunile din Rusia în timpul invaziei la scară largă.