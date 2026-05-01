Scandal major la Londra: o candidată conservatoare a afirmat că „Hitler avea dreptate” cu privire la evrei

Scandal la Londra: o candidată conservatoare a fost exclusă din campania electorală după ce a publicat pe rețelele sociale o declarație extrem de controversată, în care afirma că „Hitler avea dreptate” cu privire la evrei, stârnind reacții puternice în spațiul public.

Candidat Partidului Conservator din Marea Britanie, Helena Kanaan, care concura pentru un loc în consiliul local din Roehampton (districtul Wandsworth, Londra), a fost suspendată după ce a publicat pe platforma X un mesaj în care afirma că „Hitler avea dreptate” în legătură cu evreii.

Declarația a fost făcută într-un schimb de replici online legat de conflictul din Orientul Mijlociu și a stârnit reacții puternice din partea mediului politic britanic, potrivit Standard.

În mesajul său, Kanaan a scris că modul în care guvernul Israelului ar fi acționat față de palestinieni „a arătat lumii că Hitler avea dreptate (referindu-se doar la politica guvernamentală)”. Ea a adăugat ulterior că nu este „împotriva evreilor, ci împotriva guvernului Israelului”.

Postarea a fost ștearsă, iar contul său de pe platforma X a fost dezactivat joi dimineață.

Un reprezentant al Partidului Conservator a condamnat ferm declarațiile și a anunțat suspendarea candidatei. „Condamnăm aceste comentarii și am luat măsuri rapide pentru a suspenda această persoană din Partidul Conservator, în așteptarea unei investigații. Am retras, de asemenea, sprijinul pentru campania ei”, a declarat purtătorul de cuvânt al formațiunii.

Deși suspendată, numele candidatei rămâne pe buletinul de vot pentru scrutinul programat pe 7 mai, deoarece termenul legal pentru retragerea oficială a candidaturilor a fost depășit.

Cazul apare pe fondul unor tensiuni politice și sociale mai largi din Londra, unde în ultimele zile au fost investigate și alte situații similare.

Doi candidați ai Partidului Verzilor au fost reținuți de poliție în legătură cu presupuse mesaje antisemite publicate online.

Poliția Metropolitană a declarat recent un incident ca fiind de natură teroristă, după ce două persoane au fost înjunghiate în zona Golders Green, un cartier cu populație evreiască numeroasă din nordul Londrei. Suspectul a fost imobilizat ulterior de forțele de ordine.