În inima Londrei, pe o stradă discretă din cartierul Fitzrovia, se află o clădire banală care adăpostește o rețea de influenceri pro-ruși, strâns legați de interesele Kremlinului. Este vorba de 5 Percy Street, adresa care, conform publicațiilor Intelligence Online și Snoop, a fost identificată ca centrul unor activități de influență rusești, inclusiv în România.

Aici își desfășoară activitățile o rețea de influenceri români apropiați ambasadei Rusiei la București, parte dintr-o operatiune mai amplă de interferență în politica internă a României.

Rețeaua Fazze/AdNow, care își are rădăcinile la Londra, a fost implicată de ani de zile în manipularea opiniei publice, nu doar în România, dar și în Europa de Vest, promovatând mesaje anti-vaccinare și susținând o agendă pro-rusă. Recent, aceste operațiuni au fost legate de anularea alegerilor prezidențiale din România, al căror al doilea tur a fost programat pentru 8 decembrie, Curtea Constituțională fiind nevoită să anuleze scrutinul.

Clădirea de pe Percy Street, deși aparent modestă, este locul unde aproape 180 de companii din întreaga lume își au sediul oficial. Printre acestea se află și entități care au legături indirecte cu serviciile secrete ruse, inclusiv GRU. În plus, aici își are sediul Always Efficient LLP, o companie care a operat pe platforma de criptomonede BTC-e, folosită de hackerii Fancy Bear, afiliați GRU, pentru a interveni în campania prezidențială din SUA din 2016. Numele Sandra Gina Esparon și Evaline Sophie Joubert sunt asociate cu aceste activități, fiind implicate în schemele de spălare de bani din Londra, conform unui raport Bellingcat din 2019.

De la Londra la București

În spatele acestei rețele de influență se află și o companie mai puțin cunoscută, Bunelu Ltd, care își are sediul tot la 5 Percy Street. Deși nu este direct legată de AdNow, Bunelu are conexiuni cu influenceri români care susțin cu tărie candidatura pro-rusului Călin Georgescu, candidatul de extremă dreapta la președinția României. Creșterea rapidă în sondaje a lui Georgescu a stârnit suspiciuni legate de posibila susținere online provenită de la Moscova și Beijing. Bunelu Ltd, fondată în 2019, este condusă de Ion Bulgacov, un moldovean cu un trecut judiciar în România, fiind implicat în mai multe fraude. După ce a fost reținut și eliberat, Bulgacov a dispărut din vedere în 2017, intensificându-și activitățile de afaceri în Europa de Vest.

Deși Bunelu și-a schimbat numele în 2021 în E2 Construct Consultancy Ltd, o filială a apărut în România. Aici, compania pretinde că activează în domeniul hotelier, însă nu există dovezi clare ale unei activități concrete. La conducerea filialei se află Mihai Rotariu, un om de afaceri cu legături strânse cu politica românească, asociat cu aproximativ 20 de companii din această sferă.

Rețeaua Tracia Unita

Un alt nume care se distinge în această rețea este Tracia Unita, o companie care adună susținători ai teoriilor conspirației și care a devenit o afacere de succes. Fondată de Mihai Rotariu, Tracia Unita este asociată cu influenceri britanici de extremă dreapta, precum Sacha Stone, un susținător al teoriilor anti-5G și un susținător al lui Donald Trump și Vladimir Putin. Creșterea Tracia Unita a fost marcată de achiziționarea unei aplicații de dating, Seen, care a fost ulterior abandonată, dar care a contribuit la o evaluare exagerată a companiei.

La Tracia Unita, Rotariu colaborează cu Bruno Mihăilescu, un alt nume cunoscut în cercurile pro-ruse din România. Mihăilescu a avut legături de afaceri cu Romanița Ileana Popescu, o femeie de afaceri cu conexiuni importante în cercurile politice din România și care a fost implicată în organizarea de conferințe cu ideologi pro-ruși, inclusiv Aleksandr Dughin. În plus, Mihăilescu este cunoscut pentru relațiile sale strânse cu ambasada Rusiei, iar activitățile sale de afaceri sunt susținute de persoane din cercuri apropiate Kremlinului.

Sprijinul din Africa de Sud și conexiunile geopolitice

Un alt aspect interesant al rețelei este sprijinul din Africa de Sud, unde un susținător al lui Georgescu, Marvin Bernstein, susține cu tărie candidatura acestuia, invocând o legătură apropiată cu Mihăilescu. De asemenea, un videoclip postat online de Bernstein a fost rapid șters după publicarea documentelor serviciilor secrete românești, care arătau o finanțare sud-africană pentru campania pro-rusă de pe TikTok. Aceasta face parte dintr-o serie de intervenții externe care au vizat influențarea alegerilor din România.

În acest context, prezentatorul de televiziune Marvin Calistrat Atudorei, cunoscut pentru relațiile sale cu ambasada Rusiei și pentru promovarea teoriilor conspirației, joacă un rol important. Atudorei este cunoscut pentru activitatea sa pe site-ul Geopolitika.ro, un portal care promovează retorica pro-rusă și a Kremlinului în Africa.

În fața tuturor acestor conexiuni și strategii, România se află într-o cursă rapidă de manipulare informațională, în timp ce interesele externe, inclusiv cele ale Rusiei, caută să influențeze politica internă a țării, notează Intelligence Online și Snoop.