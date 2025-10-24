search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Șase britanici care au incendiat un depozit londonez cu materiale pentru Ucraina, la comanda grupării Wagner, au fost condamnați

Publicat:

Şase tineri din UK, recrutaţi pentru a incendia un depozit londonez unde erau stocate materiale pentru Ucraina, în numele grupării paramilitare ruse Wagner, au primit vineri sentințe cu închisoarea. Cea mai mare dintre pedepse este de 23 de ani după gratii.

Recrutarea a fost făcută de gruparea paramilitară Wagner. FOTO arhiva Profimedia
Recrutarea a fost făcută de gruparea paramilitară Wagner. FOTO arhiva Profimedia

Incendiu provocat de ei, care a vizat un depozit unde erau stocate ajutoare umanitare şi echipamente de satelit în estul Londrei, a zdruncinat clasa politică britanică şi a dus la convocarea ambasadorului rus de către Ministerul britanic de Externe, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Sentințele au scopul să trimită „un semnal clar şi fără echivoc" că ajutarea unei puteri străine are consecinţe grele, a subliniat judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb de la tribunalul penal al Londrei.

Inculpații, cu vârste cuprinse între 19 şi 22 de ani la data comiterii faptelor, au acceptat să-şi „trădeze ţara pentru ceea ce li se păreau nişte bani câştigaţi uşor”, a spus ea.

„Un pic simpluţi”, cu dificultăţi financiare

Câţiva dintre avocaţii lor i-au descris ca fiind nişte tineri „un pic simpluţi”, cu dificultăţi financiare, probleme de adicţie sau de sănătate mintală, a căror vulnerabilitate a fost exploatată de grupul paramilitar.

Instanța l-a condamnat pe Dylan Earl, în vârstă de 21 de ani, la 23 de ani de închisoare, dintre care 17 cu executare, fiind considerat creierul grupului.

Mic traficant de droguri din centrul Angliei, el fusese în contact cu grupul paramilitar Wagner, considerat terorist în Regatul Unit, prin mesageria criptată Telegram.

Tânărul şi-a recunoscut cele mai multe dintre fapte, la fel ca Jake Reeves, în vârstă de 22 de ani, care a fost condamnat la 13 ani închisoare, între care 12 cu executare. Acesta din urmă fusese recrutat de Earl, pe care nu-l întâlnise niciodată, pentru a comite incendiul fără să ştie ce se afla în depozit şi nici cine comandase această acţiune.

Ei sunt primii britanici condamnaţi pentru infracţiuni în virtutea Legii securităţii naţionale din 2023, care vizează combaterea ameninţărilor la adresa statului, precum cele din partea Rusiei.

Alţi trei acuzaţi au fost condamnaţi la pedepse între opt şi zece ani închisoare pentru incendiere criminală, agravată, cu punerea în pericol a vieţii altora.

Aceştia sunt londonezii Nii Mensah, 23 de ani, Jakeem Rose, 23 de ani, şi Agnius Usmena, 20 de ani, al căror rol a fost să dea foc depozitului, filmându-şi acţiunea pentru Dylan Earl.

Avocatul său, Paul Hynes, l-a descris ca pe un „individ trist care petrece multe ore singur în camera sa (...), consumând droguri şi jucând jocuri online", ceea ce l-a transformat într-o „pradă uşoară pentru agenţii grupului Wagner".

„Nu vom tolera nicio activitate ostilă"  

Mai multe ţări europene au denunţat un număr crescând de atacuri cibernetice, acţiuni de sabotaj, campanii de dezinformare sau de spionaj imputate Moscovei după invadarea Ucrainei în februarie 2022.

„Nu vom tolera nicio activitate ostilă", a declarat premierul Keir Starmer vineri în cursul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind că securitatea Ucrainei şi a Regatului Unit sunt strâns legate.

Compania al cărei depozit fusese incendiat exporta în Ucraina echipamente pentru sistemul de acces la internet prin reţeaua de sateliţi Starlink al SpaceX. Au fost necesare mai mult de două zile pentru a stinge incendiul, ale cărui pagube au fost evaluate la aproape un milion de lire sterline.

Gruparea paramilitară Wagner, care a comandat sabotajul, nu a plătit niciodată cele 9.000 de lire (10.300 euro) promise. Earl şi Reeves au acceptat deci o altă misiune, care consta în răpirea unui disident rus, Evgheni Cicivarkin.

„Motivaţi prin bani şi de ideea de a se juca de-a spionii”

Ei au fost arestaţi înainte de a comite această faptă, iar cel de-al şaselea acuzat, Ashton Evans, a fost condamnat la şapte ani închisoare, dintre care şase cu executare, pentru că nu a anunţat poliţia.

Şeful MI5, serviciul de informaţii interne britanic, a informat la jumătatea lunii octombrie despre o creştere a numărului de „intermediari", indivizi „motivaţi prin bani şi de ideea de a se juca de-a spionii", acţionând în beneficiul Rusiei pe teritoriul britanic.

Joi, trei persoane au fost arestate la Londra, suspectate că ar fi ajutat serviciile de informaţii ruse.

Europa

