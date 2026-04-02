Ministerul rus al Apărării a afirmat, miercuri, că forțele sale au preluat complet controlul asupra regiunii Lugansk din estul Ucrainei, sugerând că au obținut cu forța şi controlul asupra unei fâșii de teren care rămăsese de neatins din 2022, relatează Reuters.

Peste 99 la sută din Lugansk, una dintre cele patru regiuni ucrainene pe care Moscova le-a revendicat în 2022 – lucru pe care Kievul şi majoritatea ţărilor occidentale l-au respins ca o acaparare ilegală de teritoriu – se află de mult timp sub controlul Rusiei, scrie News.

„Unităţi din gruparea militară «Vest» au finalizat eliberarea Republicii Populare Lugansk”, a afirmat, într-o declarație, Ministerul Apărării, folosind denumirea Moscovei pentru regiune.

Lugansk este una dintre cele două regiuni, alături de Doneţk, care compun zona mai largă şi industrializată Donbas.

Miercuri, Kremlinul şi-a reiterat solicitarea ca forţele ucrianene să se retragă din partea din Doneţk pe care Moscova nu deţine controlul pentru a pune capăt la ceea ce a numit „faza fierbinte” a războiului, o cerere pe care Kievul a respins-o în mod repetat ca fiind absurdă.

Consilierul de politică externă de la Kremlin Iuri Uşakov a declarat, miercuri, într-un interviu pentru o televiziune din Rusia că o decizie a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a retrage trupele din întregul Donbas ar ajuta la rezolvarea problemelor diplomatice.

„Dacă ar lua decizia de a retrage trupele şi dacă apoi am confirma că a retras trupele, atunci perspectiva s-ar deschide, desigur, pentru rezolvarea multor probleme, inclusiv chestiunea de a pune capăt acţiunilor militare”, a afirmat Uşakov.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că forţele sale au preluat controlul şi asupra satului Verkhnya Pysarivka din regiunea ucraineană Harkov şi asupra ​Boikove din regiune Zaporojie din sud-estul Ucrainei. Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste susţineri.