Rusia a lansat zeci de drone asupra orașului Ternopil din vestul Ucrainei, în plină zi

Rusia a lansat pe 1 mai, în plină zi, un atac de amploare cu drone, vizând regiuni din vestul, centrul și sudul Ucrainei și provocând pagube semnificative infrastructurii civile, întreruperi de curent și rănirea mai multor persoane, potrivit autorităților ucrainene, relatează Euromaidan Press.

Conform Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat în total 409 drone de diferite tipuri, dintre care aproximativ 250 drone de tip Shahed. Rusia a lansat atacul din mai multe direcții, alerte aeriene și activări ale sistemelor de apărare antiaeriană fiind raportate în numeroase regiuni ale țării. Potrivit armatei ucrainene, este unul dintre cele mai importante atacuri cu drone din ultima vreme, și a afectat în special zonele vestice, situate departe de linia frontului.

Orașul Ternopil s-a numărat printre cele mai afectate. Primarul Serhii Nadal a declarat că peste 50 de drone au fost detectate deasupra orașului, dintre care 27 au fost doborâte de apărarea antiaeriană. Însă nouă drone au lovit infrastructura civilă. Șeful Administrației Militare Regionale din Ternopil, Taras Pastukh, a precizat că atacul a lăsat mai multe cartiere fără electricitate, inclusiv zone rezidențiale. Zece persoane au fost rănite, majoritatea suferind răni ușoare sau moderate, iar o persoană aflată anterior în stare critică este acum în curs de stabilizare.

Pagube au fost raportate și în alte regiuni. În Rivne, guvernatorul Oleksandr Koval a transmis că un incendiu izbucnit în urma căderii resturilor unei drone doborâte a avariat acoperișul unei clădiri rezidențiale pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

În regiunea Vinniția, guvernatoarea Nataliia Zabolotna a transmis că o locuință privată a fost distrusă, iar o femeie a fost transportată la spital cu răni. De asemenea, în zonă au fost detectate zeci de drone, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost activate.

În regiunea Cherkasi, guvernatorul Ihor Taburets a anunțat că fragmente de drone au avariat o grădiniță și mai multe locuințe din districtul Zolotonosha. În momentul atacului, copiii și personalul se aflau în adăposturi, nefiind raportate victime.

În regiunea Jitomir, guvernatorul Vitalii Bunechko a raportat distrugeri la clădiri non-rezidențiale, precum și la infrastructură sportivă și educațională, în urma valului de atacuri.

În sud, în regiunea Odesa, șeful administrației militare, Oleh Kiper, a declarat că acoperișul unui centru comercial din districtul Odesa a fost avariat în urma unui atac în timpul zilei, provocând un incendiu care a fost ulterior stins. Nu au fost raportate victime.