Președintele Ucrainei afirmă că Donald Trump exercită presiuni nejustificate asupra sa

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi, într-un interviu telefonic acordat Axios, că preşedintele american Donald Trump exercită o presiune nejustificată asupra sa în încercarea de a găsi o soluţie la războiul ce durează de aproape patru ani între Kiev şi Moscova.

Axios îl citează pe Zelenski spunând că „nu este corect” ca Trump să continue să solicite public Ucrainei, şi nu Rusiei, să facă concesii în negocierile pentru un plan de pace. „Sper că este doar o tactică a lui şi nu o decizie”, a declarat Zelenski în interviul realizat prin telefon în timp ce negociatorii ruşi, ucraineni şi americani purtau discuţii la Geneva, scrie News.

Trump a sugerat de două ori în ultimele zile că este responsabilitatea Ucrainei şi a lui Zelenski să ia măsuri pentru a asigura succesul discuţiilor. „Ucraina ar face bine să se aşeze repede la masa negocierilor. Asta e tot ce vă spun”, a declarat luni Trump reporterilor de la bordul Air Force One.

Zelenski a sugerat în discuţia cu Axios că s-ar putea să fie mai uşor să se exercite presiuni asupra Ucrainei decât asupra Rusiei, dar modalitatea de a crea o pace durabilă nu este „acordarea victoriei” liderului rus Vladimir Putin.

El a avut grijă să-i mulţumească din nou lui Trump pentru eforturile sale de pace şi a declarat că discuţiile sale cu principalii negociatori americani, trimisul Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui, Jared Kushner, nu au implicat acelaşi tip de presiune. „Ne respectăm reciproc”, a asigurat Zelenski. El a avertizat, pe de altă parte, că „nu este genul de persoană” care cedează uşor sub presiune.

”Oamenii nu mă vor ierta, nici pe mine, nici Statele Unite”

Zelenski a explicat că acceptarea cererii Rusiei de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas - în condiţiile în care deţine în prezent aproximativ 88% din acest teritoriu - ar fi inacceptabilă pentru alegătorii ucraineni, dacă li s-ar cere părerea printr-un referendum. „Din punct de vedere emoţional, oamenii nu vor ierta niciodată acest lucru. Niciodată. Nu mă vor ierta pe mine, nu vor ierta (Statele Unite)”, a punctat Zelenski, adăugând că ucrainenii „nu pot înţelege de ce” li s-ar cere să renunţe la teritorii suplimentare.

Liderul ucrainean a cerut din nou îngheţarea poziţiilor la actualele linii de front ale conflictului. „Cred că dacă vom include în document că rămânem unde suntem pe linia de contact, cred că oamenii vor susţine acest lucru la un referendum”, a declarat Zelenski, potrivit Axios.

Zelenski a reiterat că cea mai bună modalitate de a găsi o soluţie în ceea ce priveşte teritoriul este ca Putin să se întâlnească cu el faţă în faţă. El a spus că le-a cerut membrilor echipei sale să organizeze o viitoare întâlnire la nivel de lideri la Geneva.

Mediatorii americani au propus ca forţele ucrainene să se retragă din părţile din Donbas pe care le controlează în prezent şi să permită ca acea zonă să devină o „zonă economică liberă” demilitarizată. Washingtonul nu a luat o poziţie cu privire la ţara care ar deţine suveranitatea în această zonă.

Soluția lui Zelenski

Zelenski este pregătit să discute retragerea trupelor, dar a cerut Moscovei să-şi retragă trupele la o distanţă echivalentă şi a respins pretenţia Rusiei asupra suveranităţii asupra zonei, menţionează Axios.

Zelenski a relatat că, în cadrul celei de-a doua runde de negocieri, oficialii ruşi au promis să se consulte cu Moscova şi să revină cu o poziţie detaliată cu privire la chestiunea teritorială.

Zelenski a precizat că Washingtonul şi Kievul au convenit că orice acord trebuie supus aprobării poporului ucrainean printr-un referendum.

Abordarea disputei într-un mod acceptabil pentru ambele părţi este obiectivul principal al lui Witkoff şi Kushner în negocierile din această săptămână.

Însă delegaţia rusă şi-a schimbat şeful faţă de ultima reuniune şi acum este condusă de consilierul lui Putin, Vladimir Medinski. Având în vedere schimbarea conducerii, Zelensko se teme că delegaţia rusă va încerca să transforme negocierile într-o întâlnire de protocol sau să revină la punctul de plecare pentru a câştiga mai mult timp pentru Rusia pe câmpul de luptă. El a remarcat, de asemenea, că, la fel ca lui Putin, lui Medinski îi place să filosofeze despre „rădăcinile istorice” ale războiului. „Nu avem timp pentru toate aceste prostii. Aşadar, trebuie să luăm o decizie şi să punem capăt războiului”, a pledat Zelenski.

Militarii se înțeleg mai bine

În timp ce dialogul politic a avansat lent, Zelenski a spus că discuţiile militare cu Rusia de la Abu Dhabi au fost mai productive. Părţile au convenit în mare măsură asupra unui mecanism condus de SUA pentru monitorizarea încetării focului folosind drone, în cazul în care se va ajunge la un acord, a dezvăluit Zelenski.

Dar, în timp ce Ucraina doreşte implicarea ţărilor europene, ruşii se opun.

Într-adevăr, în timp ce grupul militar Rusia-Ucraina a continuat să înregistreze progrese în cadrul discuţiilor de marţi de la Geneva, negocierile din cadrul grupului politic au rămas „blocate”, au declarat două surse bine informate citate de Axios. Sursele au afirmat că acest lucru s-a datorat poziţiilor prezentate de Medinski.

Una dintre surse a mai spus că ruşii s-au plâns de recentele declaraţii publice ale lui Zelenski şi au susţinut că preşedintele ucrainean nu negociază serios, ci încearcă mai degrabă să-şi sporească popularitatea pe plan intern înaintea unor posibile alegeri.

Zelenski a declarat că nimic nu este stabilit, dar este posibil ca noi alegeri prezidenţiale să aibă loc împreună cu un referendum. Zelenski a declarat pentru Axios în septembrie că, odată ce războiul se va termina, se va retrage din politică. Însă, în interviul de marţi, el a sugerat că ar putea avea loc alegeri în timpul unui armistiţiu fragil, iar într-un astfel de scenariu, ar putea fi candidat. „Va depinde de oameni. Vom vedea ce vor ei”, a spus marţi preşedintele.

El a menţionat, de asemenea, că, deocamdată, Rusia a acceptat doar un armistiţiu de o zi pentru ca Ucraina să organizeze şi să desfăşoare un vot naţional, în loc de cele 60 de zile pe care Zelenski le consideră necesare. El consideră poziţia Rusiei ca fiind absurdă şi un posibil indiciu că Moscova nu este pregătită pentru o pace autentică.

Discuţiile trilaterale de la Geneva vor continua miercuri.