Reformele propuse de Autoritatea Palestiniană pentru preluarea guvernării în Gaza

Presată să-și asume responsabilitatea guvernării în Fâșia Gaza, Autoritatea Palestiniană a prezentat un plan de revitalizare a administrației sale până la încheierea ostilităților între Israel și Hamas.

Programul de reforme, cerut insistent de Statele Unite, a fost anunțat de către Mohammad Shtayyeh, un economist care îndeplinește rolul de „prim-ministru al Statului Palestina”.

Prezentate sub auspiciile președintelui Autorității Palestiniene (AP), Mahmoud Abbas, reformele prevăd în special numirea unor noi guvernatori, după ce 12 dintre ei au fost demiși în august anul trecut fără o explicație publică, relatează The Times of Israel.

AP propune totodată modificări în recrutarea forțelor de securitate, liberalizarea mass-media și restructurarea domeniului sănătății, garantând asistența medicală universală.

Printre măsuri mai figurează înființarea unei noi companii naționale de apă, efectuarea unor modificări în Codul Fiscal și în Legislația Concurenței, restructurarea departamentelor guvernamentale, numirea unor noi judecători la Curtea Administrativă Supremă Palestiniană și de ambasadori în posturile vacante, precum și aplicarea unor îmbunătățiri în funcționarea Comisiei Anticorupție.

Abbas și-a reiterat, de asemenea, disponibilitatea de a organiza alegeri generale deschise tuturor facțiunilor, ceea ce poate fi considerată drept o inițiativă de reconciliere cu organizația islamistă Hamas în tentativa aducerea ei sub controlul Organizației pentru Eliberarea Palestinei, din care mai fac parte în principal mișcarea Fatah, Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei și Frontul Democrat pentru Eliberarea Palestinei.

Un plan contestat

Președintele AP a transmis deja acest program cuprinzător de reforme către țările donatoare, potrivit ziarului „Al Quds”. Oficiali de rang înalt ai AP citați de ziarul israelian „Haaretz” au recunoscut că planul a fost solicitat de Statele Unite în vederea revitalizatării AP pentru a conduce Fâșia Gaza odată cu încheierea războiului în curs între Israel și Hamas.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și câțiva dintre partenerii săi de coaliție au respins perspectiva guvernării AP în Gaza, dar nu au prezentat un alt plan postbelic pentru enclava palestiniană.

Potrivit Al Quds, AP se pregătește deja pentru ziua asumării conducerii în Gaza. În afară de elaborarea programului de reforme, și-a instruit departamentele guvernamentale să monitorizeze activitatea organismelor corespunzătoare lor conduse de Hamas în enclava de pe malul Mării Mediterane.

Totuși, remarcă The Times of Israel, planul prezentat sub auspiciile lui Abbas nu se ridică la nivelul așteptărilor Washingtonului și ale altor capitale occidentale, care își doresc atribuții mai importante pentru prim-ministru și un rol ceremonial pentru președintele AP.

Criticii conducerii AP spun că programul de reforme anunțat de Shtayyeh conține doar câteva măsuri menite să liniștească Statele Unite și comunitatea internațională, și nu decizii cu impact larg, care să schimbe într-adevăr situația din teren. Una dintre observațiile lor este că există posibilitatea ca să nu se facă nicio schimbare la nivelul conducerii AP.

„Doar vor să dea impresia că încearcă să facă ceva”, a declarat Samer Sinijlawi, un activist politic palestinian din Ierusalimul de Est.

„Pentru a reforma (Autoritatea Palestiniană, n. red.), trebuie să scape de tot aparatul corupt care o conduce, să înceapă să facă noi instituții de stat și să opteze pentru alegeri”, a precizat Ksenia Svetlova, cercetătoare specializată în Orientul Mijlociu și fostă deputată israeliană.

Controverse privind Hamas

În plus, posibilitatea rămânerii Hamas ca actor politic relevant nu este exclusă. Ori, purtătorul de cuvânt al lui Abbas, Nabil Abu Rudeineh, a declarat săptămâna trecută că Fatah va fi de acord să predea conducerea către Hamas dacă organizația islamistă va câștiga alegerile; afirmație ce a stârnit controverse.

Ultimele alegeri din teritoriile palestiniene au avut loc la 25 ianuarie 2006 și au fost câștigate de Hamas. Un an și jumătate mai târziu, organizația islamistă a preluat controlul total asupra Gaza îndepărtând AP din enclavă. De atunci, Mahmoud Abbas a evitat să convoace alte alegeri.