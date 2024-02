Reacția generalului Zalujnîi după înlăturarea sa de la conducerea armatei ucrainene: explicațiile lui Zelenski

Strategia armatei ucrainene trebuie să se „schimbe și să se adapteze” în fața invaziei rusești care durează de aproape doi ani, a recunoscut joi generalul Valeri Zalujnîi, demis din funcție și înlocuit cu generalul Oleksandr Sîrskîi.

„Lupta noastră continuă și evoluează în fiecare zi. Sarcinile anului 2022 erau diferite de cele ale anului 2024. Acesta este motivul pentru care toată lumea trebuie să se schimbe și să se adapteze la noile realități. Pentru a câștiga împreună”, a declarat Zalujnîi după ultima sa discuție cu președintele Volodimir Zelenski în calitate de comandant șef pe care a descris-o drept „serioasă”.

Zalujnîi, înlocuit cu un alt general popular

Ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, a anunțat joi demiterea lui Zalujnîi și numirea unui nou comandant șef al armatei, generalul Sîrskîi.

Umerov a făcut acest anunț după o întrevedere între Volodimir Zelenski și Valeri Zalujnîi. Președintele ucrainean i-a propus popularului general să rămână în echipa sa.

„M-am întâlnit cu generalul Valerii Zalujnîi. I-am mulțumit pentru cei doi ani de apărare a Ucrainei. Am discutat despre reînnoirea de care este nevoie în armata ucraineană. Am discutat, de asemenea, cine ar putea face parte din conducerea reînnoită a armatei ucrainene. Momentul pentru o astfel de reînnoire este acum. I-am propus generalului Zalujnîi să rămână în echipă. Vom câștiga cu siguranță!”, a scris Zelenski pe X alături de o fotografie în care apare alături de fostul comandant șef al armatei.

Ulterior, în alocuțiunea de joi seara, Zelenski a oferit explicații pe tema înlocuirii de la vârful armatei. Șeful statului ucrainen spune că există „un sentiment de stagnare” și că este nevoie „de o abordare diferită”.

„Dragi oameni! Începând de astăzi, o nouă echipă preia conducerea armatei Ucrainei. Vreau ca soldaţii noştri din Robotîne sau Avdiivka, Statul Major şi Statul Major General să aibă aceeaşi viziune asupra războiului”, și-a început Zelenski discursul.

Ultima ședință Zelenski - Zalujnîi

Zelenski afirmă despre ultima sa întâlnire cu Zalujnîi că a fost dedicată unei analize a situației de pe front. „Am discutat despre linia frontului. Ameninţări, direcţii, toate provocările. Avdiivka - acţiunile extraordinare ale soldaţilor noştri şi dificultăţile extraordinare în apărarea oraşului. Direcţia Zaporojie este una foarte dificilă. Direcţiile din sud - provocări pentru regiunea Harkov. Capacităţile Ucrainei din acest an. Al treilea an de război total”, a rezumat șeful statului ucrainean.

„Îi sunt recunoscător generalului Zalujni pentru cei doi ani de apărare. Sunt recunoscător pentru fiecare victorie pe care am obţinut-o împreună şi le mulţumesc tuturor soldaţilor ucraineni care îndură cu eroism acest război”, a continuat el.

„Primul an - am supravieţuit. Am început să ne recâştigăm teritoriul. Am demonstrat lumii că Rusia poate pierde. În al doilea an al acestui război, am câştigat Marea Neagră. Am câştigat iarna. Am dovedit că putem recâştiga controlul asupra cerului ucrainean. Dar, din păcate, nu am reuşit să atingem obiectivele ţării noastre pe teren”, recunoaşte Zelenski, referindu-se la contraofensiva din vara trecută.

„Trebuie să fim sinceri: sentimentul de stagnare în zonele sudice şi dificultăţile în luptele din regiunea Doneţk au afectat starea de spirit a populaţiei. Ucrainenii vorbesc mai puţin despre victorie. Dar spiritul ucrainean nu şi-a pierdut încrederea în victorie. Ucraina îşi păstrează şansa istorică. Este de datoria noastră să o folosim”, a subliniat el.

„Acest an trebuie să devină timpul Ucrainei - timpul în care fiecare soldat ucrainean va şti, ca şi înainte, că statul ucrainean şi armata ucraineană sunt capabile să învingă”, a insistat Zelenski, anunțând apoi mai multe schimbări în conducerea armatei.

Apel la o abordare diferită

Președintele ucrainean a dat asigurări totodată că demiterea lui Zalujnîi nu este de natură politică. „Nu este vorba despre nume. Şi mai ales nu este vorba despre politică. Este vorba despre sistemul armatei noastre, despre gestionare în cadrul armatei ucrainene şi despre atragerea experienţei de luptă a comandanţilor din acest război. Fiecare soldat, fiecare sergent şi fiecare ofiţer care vede linia frontului înţelege ce soluţii sunt necesare. Acţiunile armatei trebuie să fie semnificativ mai avansate din punct de vedere tehnologic. Statele majore de la toate nivelurile trebuie să cunoască şi să simtă linia frontului la fel de bine ca soldaţii de pe teren”, explică el.

„Acest lucru înseamnă că avem nevoie de o abordare diferită, în special în ceea ce priveşte rotaţiile. O abordare diferită a gestionării din prima linie. O abordare diferită în ceea ce priveşte mobilizarea şi recrutarea. Toate acestea vor oferi un mai mare respect soldatului şi vor readuce claritatea în război”, afirmă șeful statului ucrainean.

Sîrskîi, descris drept „cel mai experimentat comandant ucrainean”

Zelenski a vorbit de asemenea despre noul comandant, generalul Oleksandr Sîrskîi, numindu-l „cel mai experimentat comandant ucrainean”: „Toţi cei a căror experienţă va servi la reînnoirea Forţelor Armate sunt selectaţi cu atenţie. Am avut zeci de discuţii cu comandanţi de diferite niveluri. În special, astăzi am vorbit cu generalii de brigadă Andrii Hnatov, Mîhailo Drapatî, Ihor Skîbiuk şi cu coloneii Pavlo Palisa şi Vadîm Suharevski. Toţi aceştia sunt luaţi în considerare pentru funcţii de conducere în armată şi vor servi sub conducerea celui mai experimentat comandant ucrainean, generalul-colonel Oleksandr Sîrskîi, un comandant de luptă. Acesta are o experienţă de succes în domeniul apărării, după ce a condus operaţiunea de apărare a Kievului. De asemenea, are o experienţă de succes în ofensivă - operaţiunea de eliberare a Harkovului. L-am numit pe colonelul general Sîrskîi în funcţia de comandant-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei”.

În cele din urmă, Zelenski a anunțat că generalul Sîrski îşi va prezenta echipa în zilele următoare „pentru a reporni armata ucraineană”.