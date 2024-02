Temutul general Oleksandr Sîrski este noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, în locul lui Valeri Zalujnii

Președintele Volodimir Zelenski l-a numit pe generalul Oleksandr Sîrski în funcția de nou comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, a anunțat șeful statului ucrainean pe canalul său oficial de Telegram.

"L-am numit pe generalul-colonel Sîrski în funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Astăzi am vorbit cu generalii Moisiuk și Zabrodski. Experiența lor este în serviciul statului", a declarat Zelenski.

Șeful statului a adăugat că, începând de astăzi, o nouă echipă de conducere va prelua conducerea Forțelor Armate ale Ucrainei.

"Vreau ca soldații noștri din Robotin sau Avdiivka, Statul Major General și Statul Major General să aibă aceeași viziune asupra războiului. Am avut zeci de discuții cu comandanții de diferite niveluri. În special, astăzi am vorbit cu generalii de brigadă Andriy Hnatov, Mihailo Drapati, Ihor Skobiuk și cu coloneii Pavlo Palisa și Vadim Suharevski. Toți aceștia sunt luați în considerare pentru poziții de conducere în armată și vor servi sub conducerea celui mai experimentat comandant ucrainean", a declarat Zelensk, citat de Zerkalo Nedeli.

Președintele a reamintit că noul șef al apărării are o experiență de succes în armată - el a condus operațiunea de apărare a capitale Kiev, la începutul invaziei ruse. De asemenea, are o experiență de succes în operațiuni ofensive - operațiunea de eliberare a Harkovului.

Anunţul lui Zelenski vine după mai multe zile de speculaţii că preşedintele se pregăteşte să îl demită pe popularul comandant-şef al armatei, generalul Valeri Zalujni, considerat de mulţi ucraineni un erou naţional pentru că a gestionat efortul de război începând din februarie 2022.

Într-o declaraţie separată, generalul Zalujni confirmă că a avut o "discuţie importantă şi serioasă" cu Zelenski şi că a fost luată decizia de a schimba tacticile şi strategia pe câmpul de luptă.

"Sarcinile din 2022 sunt diferite de cele din 2024. Prin urmare, toată lumea trebuie să se schimbe şi să se adapteze la noile realităţi. Pentru a câştiga şi a fi uniţi", se arată în declaraţia sa de pe Telegram.

Înlocuirea generalului Zalujnîi a fost evocată în ultima vreme, în urma unor neînţelegeri ale acestuia cu şeful statului.

Declanşatorul divergenţelor dintre Zelenski şi Zalujnîi a fost un articol pe care generalul ucrainean l-a publicat în noiembrie, după eşecul contraofensivei ucrainene din vară, şi în care a avertizat că războiul cu Rusia a ajuns într-un impas, în stadiul unui conflict de uzură, prin urmare Ucraina are nevoie de noi arme superioare tehnologic celor ruseşti şi de noi efective de soldaţi pentru a putea să avanseze.

Preşedintele l-a contrazis atunci pe comandantul-şef al armatei, Zelenski punând rezultatele sub aşteptări ale contraofensivei ucrainene pe seama superiorităţii aeriene a Rusiei şi susţinând că armata ucraineană va putea să desfăşoare în primăvara anului 2024 o nouă contraofensivă, care de această dată va reuşi.

Divergenţele dintre cei doi asupra strategiei militare au continuat. Astfel, în timp ce generalul Zalujnîi a cerut recrutarea a încă circa 500.000 de soldaţi pentru înlocuirea pierderilor şi efectuarea unei rotaţii măcar parţiale a trupelor epuizate de aproape doi ani de război, preşedintele Zelenski s-a arătat reticent faţă de o asemenea măsură nepopulară.

Ministrul ucrainean al Apărării , Rustem Umerov, a confirmat că Valeri Zaluzhnîi a renunașt la postul de comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

"Astăzi a fost luată o decizie privind necesitatea schimbării conducerii Forțelor Armate ale Ucrainei. Îi sunt sincer recunoscător lui Valeri Fedorovici pentru toate realizările și victoriile", a scris ministrul pe Facebook.

Acesta a subliniat că una dintre cele mai dificile sarcini i-a revenit lui Zalujni - să conducă Forțele Armate ale Ucrainei în timpul „Marele Război cu Rusia”.

„Forțele armate ale Ucrainei, împreună cu toți oamenii din țara noastră, au demonstrat lumii întregi că Ucraina va lupta pentru ei și pentru ei, indiferent de inamicul cu care are de-a face”, a spus ministrul.

Umerov a subliniat că războiul nu rămâne același în timp.

"Războiul se schimbă și necesită schimbări. Operațiunile de luptă din 2022, 2023 și 2024 sunt trei realități diferite. 2024 va aduce noi schimbări pentru care trebuie să fim pregătiți. Sunt necesare noi abordări, noi strategii", a explicat el.

În același timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a oferit lui Zalujnîi să rămână în echipă în viitor - deși nu se știe încă în ce rol.