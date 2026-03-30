Numărul închiderilor de fabrici din Franța a crescut cu 30%: Asia și Donald Trump distrug industria europeană

Închiderea fabricilor în Franța a crescut semnificativ, pe fondul presiunilor venite din Asia și al politicilor comerciale promovate de Donald Trump, care afectează tot mai mult industria europeană, potrivit unei analize Bloomberg.

Guvernul francez a raportat o creștere record a numărului de unități industriale închise: aproximativ 160 de fabrici și-au încetat activitatea în 2024, cu aproape 30% mai mult decât în anul precedent. În același timp, ritmul deschiderii de noi facilități industriale a încetinit, scăzând de la 115 la 103 unități.

Cauzele unei crize în expansiune

Potrivit Ministerului francez al Finanțelor, criza este alimentată de o combinație de factori:

-intensificarea concurenței din partea producătorilor asiatici

-creșterea costurilor energetice

-impactul tarifelor comerciale americane

Această convergență a creat o „furtună perfectă” pentru industrie, pe fondul deteriorării contextului economic internațional.

Sectoarele cele mai afectate

Mai multe ramuri-cheie ale economiei resimt presiuni puternice:

-Industria agroalimentară: afectată de competiția produselor mai ieftine din Asia

-Transport și auto: cererea în scădere în Europa și avansul producătorilor chinezi de vehicule electrice reduc profiturile

-Bunuri de consum: competiția pe preț din partea platformelor asiatice forțează închiderea unor unități

-Construcții: costurile ridicate ale energiei și materialelor afectează rentabilitatea

Lovituri pentru marii jucători

Criza nu ocolește nici companiile majore. ArcelorMittal a anunțat reducerea a aproximativ 600 de locuri de muncă în șapte unități din nordul Franței, pe fondul scăderii cererii globale de oțel.

La rândul său, Arkema a închis o parte din capacitățile de producție, iar furnizorul auto Valeo a decis să închidă două fabrici, invocând perspectivele negative ale pieței auto și competiția directă cu produse mai ieftine din China.

Situația din sectorul auto este considerată reprezentativă pentru întreaga Europă: producătorii chinezi oferă componente și vehicule la prețuri cu care companiile europene nu pot concura în condițiile actuale de costuri.

O imagine statistică incompletă

Autoritățile subliniază că metodologia oficială poate subestima impactul real. Fiecare fabrică este contabilizată ca o singură unitate, indiferent de dimensiune sau importanță economică. Astfel, închiderea unei facilități mici este tratată la fel ca cea a unei uzine majore, ceea ce poate distorsiona percepția asupra pierderilor reale.

Măsuri de sprijin într-un context tensionat

În paralel, guvernul francez a anunțat măsuri de sprijin, inclusiv subvenții pentru costurile combustibilului destinate fermierilor, companiilor de logistică și sectorului pescuitului.

Aceste intervenții vin pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la energie, amplificate de tensiunile geopolitice globale, care continuă să pună presiune pe economiile europene.