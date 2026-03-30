Numărul închiderilor de fabrici din Franța a crescut cu 30%: Asia și Donald Trump distrug industria europeană

Închiderea fabricilor în Franța a crescut semnificativ, pe fondul presiunilor venite din Asia și al politicilor comerciale promovate de Donald Trump, care afectează tot mai mult industria europeană, potrivit unei analize Bloomberg.

Proteste ale sindicatellor franceze/FOTO:Arhiva
Proteste ale sindicatellor franceze/FOTO:Arhiva

Guvernul francez a raportat o creștere record a numărului de unități industriale închise: aproximativ 160 de fabrici și-au încetat activitatea în 2024, cu aproape 30% mai mult decât în anul precedent. În același timp, ritmul deschiderii de noi facilități industriale a încetinit, scăzând de la 115 la 103 unități.

Cauzele unei crize în expansiune

Potrivit Ministerului francez al Finanțelor, criza este alimentată de o combinație de factori:

-intensificarea concurenței din partea producătorilor asiatici

-creșterea costurilor energetice

-impactul tarifelor comerciale americane

Această convergență a creat o „furtună perfectă” pentru industrie, pe fondul deteriorării contextului economic internațional.

Sectoarele cele mai afectate

Mai multe ramuri-cheie ale economiei resimt presiuni puternice:

-Industria agroalimentară: afectată de competiția produselor mai ieftine din Asia

-Transport și auto: cererea în scădere în Europa și avansul producătorilor chinezi de vehicule electrice reduc profiturile

-Bunuri de consum: competiția pe preț din partea platformelor asiatice forțează închiderea unor unități

-Construcții: costurile ridicate ale energiei și materialelor afectează rentabilitatea

Lovituri pentru marii jucători

Criza nu ocolește nici companiile majore. ArcelorMittal a anunțat reducerea a aproximativ 600 de locuri de muncă în șapte unități din nordul Franței, pe fondul scăderii cererii globale de oțel.

La rândul său, Arkema a închis o parte din capacitățile de producție, iar furnizorul auto Valeo a decis să închidă două fabrici, invocând perspectivele negative ale pieței auto și competiția directă cu produse mai ieftine din China.

Situația din sectorul auto este considerată reprezentativă pentru întreaga Europă: producătorii chinezi oferă componente și vehicule la prețuri cu care companiile europene nu pot concura în condițiile actuale de costuri.

O imagine statistică incompletă

Autoritățile subliniază că metodologia oficială poate subestima impactul real. Fiecare fabrică este contabilizată ca o singură unitate, indiferent de dimensiune sau importanță economică. Astfel, închiderea unei facilități mici este tratată la fel ca cea a unei uzine majore, ceea ce poate distorsiona percepția asupra pierderilor reale.

Măsuri de sprijin într-un context tensionat

În paralel, guvernul francez a anunțat măsuri de sprijin, inclusiv subvenții pentru costurile combustibilului destinate fermierilor, companiilor de logistică și sectorului pescuitului.

Aceste intervenții vin pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la energie, amplificate de tensiunile geopolitice globale, care continuă să pună presiune pe economiile europene.

