„Raftul de jos este baia mea”. O tânără avocată plătește 430 de euro pe lună pentru o garsonieră de 10 metri pătrați în Paris

O tânără avocată a reușit să își termine studiile la Sorbona în timp ce locuia într-o garsonieră de 10 mp. Aceasta susține că spațiul extrem de mic nu i-a afectat parcursul academic, ci, dimpotrivă, a ajutat-o să devină mai organizată.

Absolventă de Drept, Léa a locuit timp de șase ani într-o garsonieră de doar 10 metri pătrați, situată la parterul unui imobil din arondismentul 11, pentru 430 de euro pe lună, cu apă caldă inclusă, potrivit Le Monde. Intrarea în apartament este atât de îngustă încât vizitatorii sunt nevoiți să se descalțe și să lase lucrurile sub un mic mezanin, pentru a nu bloca accesul.

Interiorul este organizat milimetric: o scară mică duce spre patul de o persoană aflat pe mezanin, dedesubt fiind o canapea extensibilă, o comodă și rafturi pentru cărți. Într-un colț se află cabina de duș, iar lângă aceasta o chicinetă complet utilată, cu frigider, plită, cuptor cu microunde și cuptor. În fața singurei ferestre se află o masă cu două scaune.

„Raftul de jos de acolo e baia mea”, spune tânăra cu umor, arătând un coș cu produse cosmetice.

„Este un microcosmos al celor mai mici lucruri de pe piață: cea mai mică canapea, cea mai mică friteuză cu aer…”, spune Léa.

Mutată în acest spațiu în 2020, tânăra a reușit să îl personalizeze cu mobilier compact, afișe, fotografii și decorațiuni din lemn. „Colțul meu preferat este micul living de sub mezanin. E mic, dar e al meu”, mărturisește ea.

Acceptată la mai multe universități de prestigiu, inclusiv la Sorbona, Léa s-a confruntat inițial cu imposibilitatea de a-și permite costurile de trai din capitală.

„Am fost acceptată la toate facultățile, dar mama mi-a spus rapid: «Eu și tatăl tău nu ne permitem»”, povestește ea.

De-a lungul anilor, tânăra a fost tentată să caute o locuință mai mare, însă a renunțat din motive financiare.

„Când trăiești în 10 metri pătrați, devii foarte selectiv. De fiecare dată când cumpăr un obiect nou, trebuie să renunț la altul”, spune ea.

Singurul inconvenient major a rămas, pentru Léa, lipsa unei mașini de spălat. „Să aștepți o oră și jumătate pentru rufe curate a devenit o adevărată activitate de weekend”, recunoaște ea.

După finalizarea studiilor și intrarea în profesia de avocat, Léa se pregătește să părăsească garsoniera care i-a fost casă timp de șase ani.