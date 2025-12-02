Brexitul s-a dovedit un eșec economic în toată regula, arată un nou studiu al Biroului Național de Cercetare Economică din SUA

Brexitul s-a dovedit un eșec economic în toată regula. Iar cifrele sunt greu de ignorat. Un nou studiu al Biroului Național de Cercetare Economică din SUA arată că decizia de a părăsi Uniunea Europeană a redus PIB-ul Marii Britanii cu până la 8%, scrie The Telegraph.

În cele mai recente prognoze ale Office for Budget Responsibility, Brexitul plutește ca o umbră neliniștitoare. Nu e numit direct, nu e explicat, aproape că nu apare — doar două mențiuni pasagere într-un raport de aproape 200 de pagini. Și totuși, este acolo, în fundal, responsabil pentru o bună parte din stagnarea care macină economia britanică.

Clasa politică evită subiectul. Singurul care îl aduce în discuție fără ocol este liderul liberal-democraților, Ed Davey. Laburiștii preferă să meargă pe vârfuri — nu vor să-și irite alegătorii care au votat pentru ieșirea din UE. Chiar dacă unii dintre aceștia au început să resimtă consecințele, puțini sunt dispuși să audă că poate au greșit. Mai ales când motivațiile lor au fost mai degrabă identitare — suveranitate, control, imigrație — și nu economice.

Guvernul actual ar vrea, de fapt, să închidă acest capitol. Să nu mai redeschidă răni, să nu mai piardă energie într-o dezbatere care a dezbinat țara. Dar realitatea economică nu dispare doar pentru că evităm să vorbim despre ea. Iar studiile care analizează efectele ieșirii din UE sunt tot mai tranșante: impactul economic este negativ și consistent.

Cele mai dure estimări de până acum

Cel mai recent dintre ele — analiza NBER — vine cu cele mai dure estimări de până acum: investițiile ar fi cu 12–18% mai mici decât în scenariul în care Regatul Unit rămânea în UE, ocuparea forței de muncă cu 3–4% sub potențial, iar productivitatea afectată în aceeași proporție. Cercetătorii subliniază că nu doar comerțul este problema. Incertitudinea, scăderea cererii, timpul managerial consumat și deturnarea resurselor în procesul interminabil al Brexitului au cântărit cel mai greu.

Desigur, orice contrafactual e greu de demonstrat. Și da, pandemia și criza energetică au distorsionat complet tabloul economic. Dar, chiar și așa, mesajul principal rămâne: ieșirea din UE a costat scump.

Economia britanică este, ce-i drept, cu 7,6% mai mare decât în 2016 — dar asta nu schimbă fondul problemei. Multe state europene au performat similar sau mai prost, însă estimările NBER sugerează că, fără Brexit, ritmul de creștere al Marii Britanii ar fi fost considerabil mai bun. Poate cifrele par greu de crezut, dar direcția generală este confirmată și de analizarea la nivel micro a firmelor britanice, unde efectele negative sunt mult mai vizibile.

Avantaje ipotetice

Iar dacă se caută o apărare a Brexitului, rămâne argumentul că oportunitățile economice promise nu au fost valorificate. Reglementările pot fi ajustate, iar anumite sectoare — cum ar fi cel al inteligenței artificiale — ar putea beneficia de o legislație mai flexibilă. Dar până acum aceste avantaje sunt mai degrabă ipotetice.

În schimb, problemele sunt concrete. Coaliția care a susținut Brexitul a fost oricum una fragilă — liberali pro-piață, anti-imigranți și protecționiști, toți cu obiective fundamental diferite. Cum era de așteptat, niciuna dintre aceste tabere nu a obținut ce a vrut. Reglementările nu s-au redus, taxele au crescut, iar imigrația a atins niveluri record sub control britanic propriu.

Nici acordurile comerciale promise ca mare succes nu au livrat rezultate semnificative. Chiar Guvernul admite că impactul lor asupra creșterii economice pe termen mediu este neglijabil.

În final, Brexitul, care trebuia să fie un moment de „renaștere economică”, a produs contrariul. Productivitatea rămâne jos, perspectivele de creștere sunt modeste, iar eforturile guvernului actual — unul surprinzător de apropiat, în filosofie economică, de modelul european — par să confirme că cercul s-a închis ironic: Regatul Unit ajunge, economic și fiscal, tot mai aproape de Europa pe care a încercat să o părăsească.