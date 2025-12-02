search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Brexitul s-a dovedit un eșec economic în toată regula, arată un nou studiu al Biroului Național de Cercetare Economică din SUA

0
0
Publicat:

Brexitul s-a dovedit un eșec economic în toată regula. Iar cifrele sunt greu de ignorat. Un nou studiu al Biroului Național de Cercetare Economică din SUA arată că decizia de a părăsi Uniunea Europeană a redus PIB-ul Marii Britanii cu până la 8%, scrie The Telegraph.

Brexit FOTO Shutterstock

În cele mai recente prognoze ale Office for Budget Responsibility, Brexitul plutește ca o umbră neliniștitoare. Nu e numit direct, nu e explicat, aproape că nu apare — doar două mențiuni pasagere într-un raport de aproape 200 de pagini. Și totuși, este acolo, în fundal, responsabil pentru o bună parte din stagnarea care macină economia britanică.

Clasa politică evită subiectul. Singurul care îl aduce în discuție fără ocol este liderul liberal-democraților, Ed Davey. Laburiștii preferă să meargă pe vârfuri — nu vor să-și irite alegătorii care au votat pentru ieșirea din UE. Chiar dacă unii dintre aceștia au început să resimtă consecințele, puțini sunt dispuși să audă că poate au greșit. Mai ales când motivațiile lor au fost mai degrabă identitare — suveranitate, control, imigrație — și nu economice.

Guvernul actual ar vrea, de fapt, să închidă acest capitol. Să nu mai redeschidă răni, să nu mai piardă energie într-o dezbatere care a dezbinat țara. Dar realitatea economică nu dispare doar pentru că evităm să vorbim despre ea. Iar studiile care analizează efectele ieșirii din UE sunt tot mai tranșante: impactul economic este negativ și consistent.

Cele mai dure estimări de până acum

Cel mai recent dintre ele — analiza NBER — vine cu cele mai dure estimări de până acum: investițiile ar fi cu 12–18% mai mici decât în scenariul în care Regatul Unit rămânea în UE, ocuparea forței de muncă cu 3–4% sub potențial, iar productivitatea afectată în aceeași proporție. Cercetătorii subliniază că nu doar comerțul este problema. Incertitudinea, scăderea cererii, timpul managerial consumat și deturnarea resurselor în procesul interminabil al Brexitului au cântărit cel mai greu.

Desigur, orice contrafactual e greu de demonstrat. Și da, pandemia și criza energetică au distorsionat complet tabloul economic. Dar, chiar și așa, mesajul principal rămâne: ieșirea din UE a costat scump.

Economia britanică este, ce-i drept, cu 7,6% mai mare decât în 2016 — dar asta nu schimbă fondul problemei. Multe state europene au performat similar sau mai prost, însă estimările NBER sugerează că, fără Brexit, ritmul de creștere al Marii Britanii ar fi fost considerabil mai bun. Poate cifrele par greu de crezut, dar direcția generală este confirmată și de analizarea la nivel micro a firmelor britanice, unde efectele negative sunt mult mai vizibile.

Avantaje ipotetice

Iar dacă se caută o apărare a Brexitului, rămâne argumentul că oportunitățile economice promise nu au fost valorificate. Reglementările pot fi ajustate, iar anumite sectoare — cum ar fi cel al inteligenței artificiale — ar putea beneficia de o legislație mai flexibilă. Dar până acum aceste avantaje sunt mai degrabă ipotetice.

În schimb, problemele sunt concrete. Coaliția care a susținut Brexitul a fost oricum una fragilă — liberali pro-piață, anti-imigranți și protecționiști, toți cu obiective fundamental diferite. Cum era de așteptat, niciuna dintre aceste tabere nu a obținut ce a vrut. Reglementările nu s-au redus, taxele au crescut, iar imigrația a atins niveluri record sub control britanic propriu.

Nici acordurile comerciale promise ca mare succes nu au livrat rezultate semnificative. Chiar Guvernul admite că impactul lor asupra creșterii economice pe termen mediu este neglijabil.

În final, Brexitul, care trebuia să fie un moment de „renaștere economică”, a produs contrariul. Productivitatea rămâne jos, perspectivele de creștere sunt modeste, iar eforturile guvernului actual — unul surprinzător de apropiat, în filosofie economică, de modelul european — par să confirme că cercul s-a închis ironic: Regatul Unit ajunge, economic și fiscal, tot mai aproape de Europa pe care a încercat să o părăsească.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
digi24.ro
image
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
stirileprotv.ro
image
Salariile șoferilor de TIR în România, față de cele din afară. Diferențele enorme
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi pieptul de pui
mediafax.ro
image
„Nu avem ce verifica!” Inspectoratul în Construcții spune că blocurile fără acte scapă de controale. Construcția ilegală de lângă aeroport, locuită și intabulată după 12 ani de procese
fanatik.ro
image
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
libertatea.ro
image
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
digi24.ro
image
Tradiție de 1 Decembrie! Am întrebat 100 de olandezi: „Primul nume de sportiv din ROMÂNIA care vă trece prin minte?” » Două legende sunt la egalitate pe locul 1: surprize mari în top
gsp.ro
image
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională
observatornews.ro
image
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Trucul cu oala inversată pentru a dezgheța carnea în doar 5 minute. Modul corect de decongelare
playtech.ro
image
Dan Alexa, gest emoționant după ce a câștigat Asia Express. Fostul fotbalist și-a arătat dragostea pentru fiul său
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu înlocuitori
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
El este românul care s-a stins din viață în Italia, după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ nouă metri: „O să-mi fie tare dor de tine, tată!”
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Nici nu bănuiţi! Cine e femeia excentrică de la parada militară de la Arcul de Triumf. A stat lângă Nicuşor Dan
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2026. Anunțul ministrului Muncii pentru toți pensionarii
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Spectacol la Torino cu ocazia Zilei Naționale a României. Sute de oameni au organizat un flash mob impresionant
click.ro
image
Corina Dănilă, nuntă în mare secret cu actorul Dorin Enache, mai tânăr cu 12 ani: „Suntem împreună de 7 ani, căsătoriți de 5 ani”
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Coloană de soldați în Bucureștiul anului 1941 (© Bundesarchiv, N 1603 Bild-001 / Horst Grund / CC-BY-SA 3.0)
România ca un burdihan imens. Bucureștiul anilor 1938-1940, văzut de o scriitoare englezoaică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Răzbunarea prințului repudiat va cutremura Palatul! După ce a fost lăsat fără casă și titluri, va lovi fără milă

Click! Pentru femei

image
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!