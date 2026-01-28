Primarul Budapestei, pus sub acuzare pentru implicarea sa în organizarea unui miting pentru drepturile LGBTQ+

Primarul Budapestei, Gergely Karacsony, riscă amendă pentru implicarea sa în organizarea marșului Pride din iunie anul trecut.

Procurorii din Ungaria l-au pus sub acuzare pe primarul Budapestei, , pentru implicarea sa în organizarea unui miting pentru drepturile LGBTQ+, scrie Reuters.

Conform informațiilor, aceștia intenționează să îi aplice o amendă fără a organiza un proces, au precizat miercuri surse oficiale.

Zeci de mii de persoane au participat la marșul Pride în Budapesta în iunie anul trecut, în ciuda interdicției impuse de poliție.

Evenimentul s-a transformat într-una dintre cele mai ample manifestații antiguvernamentale recente împotriva prim-ministrului naționalist Viktor Orban.

Procurorii susțin că Gergely Karacsony a încălcat legea prin organizarea și conducerea unei adunări interzise: „Parchetul districtual a propus ca instanța să impună o amendă împotriva inculpatului prin intermediul unei ordonanțe penale, fără a organiza un proces”.

Primarul a încercat să înregistreze marșul Pride ca eveniment municipal, pentru care, potrivit lui, nu era necesară autorizație.

Poliția a interzis însă desfășurarea evenimentului, invocând legea privind protecția copiilor. În final, marșul s-a desfășurat pașnic.

„Am trecut de la a fi un suspect mândru la un inculpat mândru. Pentru că se pare că acesta este prețul pe care trebuie să-l plătim în această țară dacă luptăm pentru libertatea noastră și a celorlalți”, a scris Gergely Karacsony, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Guvernul lui Viktor Orban a restrâns constant drepturile comunității LGBTQ+ în ultimul deceniu.

În luna martie 2025, a fost adoptată o lege care permite interzicerea marșurilor Pride pentru protejarea copiilor.

Criticii susțin că această măsură face parte dintr-o represiune mai amplă a libertăților democratice înaintea alegerilor din 12 aprilie.

În acest moment, Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare din ultimii 16 ani. Majoritatea sondajelor arată că partidul de centru-dreapta Tisza are un avantaj de nouă până la 12 puncte față de partidul Fidesz al lui Orban.