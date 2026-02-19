search
Joi, 19 Februarie 2026
Preşedintele Consiliului European anunță că UE vrea să înceapă cât de curând negocierile de aderare cu Ucraina

Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, a afirmat joi, 19 februarie, că Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil" negocierile privind aderarea Ucrainei, fără a se angaja totuşi asupra unei date, relatează AFP.

În pofida războiului, Ucraina aplică reformele necesare aderării, spun liderii europeni FOTO EPA EFE
În pofida războiului, Ucraina aplică reformele necesare aderării, spun liderii europeni FOTO EPA EFE

„Noi dorim să putem deschide oficial negocierile imediat ce va fi posibil şi să progresăm în procesul de extindere", a declarat Costa în cadrul unei conferinţe de presă de la Oslo, unde se afla în vizită, potrivit agenției internaționale, citate de Agerpres.

Planul american pentru a pune capăt războiului din Ucraina prevede o intrare a Kievului în UE din ianuarie 2027, un calendar în general considerat nerealist de experţi.

„Nu pot spune dacă va fi în 2027, nici chiar în 2026 sau mai târziu, dar important este să nu se piardă elanul”, a adăugat el.

Ucraina aplică reformele necesare pentru a deveni membră cu normă întreagă a Uniunii Europene

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina va intra marţea viitoare în al cincilea an, complicând speranţele unei integrări rapide a ţării.

Ce este în mod special impresionant este că Ucraina, în pofida războiului teribil cu care se confruntă, aplică reformele necesare pentru a deveni membră cu normă întreagă a Uniunii Europene", a subliniat Costa.

Întrebat despre posibilitatea de a oferi o aderare "light" Kievului, Costa a răspuns:

„Există reguli pentru procesul de aderare”, a reamintit el.  

Preşedintele Consiliului European a adăugat:

„Ţările candidate sunt obligate să respecte aceste criterii”, a spus el evocând criteriile aşa-numite de la Copenhaga formulate în 1993.

Aderarea unui ţări necesită, însă, aprobarea tuturor statelor UE, ori Ungaria condusă de Viktor Orban este în mod deschis ostilă candidaturii ucrainene.

Costa a reamintit totuşi că Budapesta şi-a dat acordul pentru ca Ucraina să obţină statutul de ţară candidată în 2022.

Recordul de aderare cea mai rapidă la blocul comunitar este deţinut de Finlanda: mai puţin de trei ani între depunerea candidaturii sale şi aderarea oficială. La polul opus se află Turcia, care este oficial candidată de aproape 30 de ani, dar procesul de aderare a sa la UE este complet îngheţat.

