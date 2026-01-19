Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează: „Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre”

Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni seara, într-un discurs televizat adresat națiunii, că își va depune demisia din funcție pentru a intra oficial în cursa electorală.

Decizia vine după săptămâni de speculații legate de intenția sa de a lansa un proiect politic, respectiv să își înființeze propriul partid.

„Îmi voi depune demisia din funcția de Președinte al Republicii Bulgaria. Sunt convins că vicepreședinta Iliana Yotova va fi un șef de stat demn. Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre. Suntem pregătiți, putem și vom reuși”, a declarat Radev, precizând că acesta este ultimul său discurs în calitate de președinte, potrivit novinite.com.

Șeful statului a criticat dur actualul model de guvernare, pe care l-a descris drept „o fațadă a democrației controlată de mecanisme oligarhice”. El a acuzat lipsa de transparență, corupția și ruptura tot mai mare dintre cetățeni și instituții.

„Politica se face în afara instituțiilor. Păpușarii dau directive Parlamentului în mod deschis, în fața camerelor. De aceea oamenii nu mai votează, nu mai au încredere în mass-media și trăiesc cu sentimentul insecurității”, a spus Radev.

Președintele a vorbit despre cei nouă ani de mandat și a amintit crizele succesive, protestele masive împotriva influenței oligarhice și cele șapte guverne interimare pe care a fost nevoit să le numească.

„Mi-ați încredințat să slujesc Bulgaria și am încercat să onorez această încredere prin fiecare decizie. Astăzi vă vorbesc pentru ultima dată ca președinte și vă cer iertare”, a afirmat el.

Radev a subliniat că intenționează să intre în politică activă pentru a construi „un partid al consensului anti-mafie”, menit să readucă încrederea cetățenilor în stat.

Demisia sa urmează să fie analizată de Curtea Constituțională, iar până atunci vicepreședinta Iliana Yotova este așteptată să preia atribuțiile de șef al statului.