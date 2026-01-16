Bulgaria va trece din nou prin alegeri legislative anticipate. Este al optulea scrutin din ultimii patru ani

Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce principalele partide au refuzat mandatul de a forma un guvern în urma demisiei administraţiei precedente pe fondul protestelor generalizate, relatează Reuters.

Vineri, Radev a oferit Alianţei pentru Drepturi şi Libertăţi ultima şansă de a încerca să formeze un guvern, dar aceasta a refuzat propunerea, a treia de acest fel în această săptămână, pregătind terenul pentru alegeri anticipate. Va fi al optulea scrutin legislativ al Bulgariei în decurs de patru ani, scrie News.

Niciunul dintre partide nu deţine în prezent suficiente locuri în parlamentul fragmentat pentru a forma o majoritate stabilă.

„Mergem la alegeri”, a declarat Radev.

Coaliţia prim-ministrului Rosen Jeliazkov, susţinută de cel mai mare grup parlamentar GERB-SDS, a demisionat luna trecută, după săptămâni de proteste de stradă îndreptate împotriva corupţiei endemice a statului şi a unui nou buget care ar fi majorat unele taxe.

Demisia sa, care a survenit cu puţin timp înainte ca Bulgaria să adere la zona euro pe 1 ianuarie, a declanşat un proces constituţional în urma căruia atât GERB-SDS, cât şi reformiştii din PP-DB au respins în această săptămână propunerea lui Radev de a forma o coaliţie de guvernare.

Având în vedere că şi Alianţa pentru Drepturi şi Libertăţi a respins oferta sa vineri, Radev va trebui acum să numească un cabinet interimar şi să stabilească o dată pentru alegeri anticipate.

Bulgaria, cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene, are nevoie urgentă de stabilitate politică pentru a accelera absorbţia fondurilor UE în infrastructura sa precară, pentru a încuraja investiţiile străine şi pentru a eradica corupţia sistemică.