Polonia ia în calcul arma nucleară de frica Rusiei. „Suntem la un pas de conflict armat”

Președintele Polonia consideră că amenințarea tot mai agresivă venită dinspre Rusia obligă Varșovia să ia în calcul un pas radical: dezvoltarea propriei arme nucleare.

Într-un interviu acordat postului Polsat News, liderul polonez Karol Nawrocki a declarat că țara sa „se află la limita unui conflict armat” și că nu își mai poate permite să ignore atitudinea „agresivă și imperială” a Federației Ruse față de Polonia.

„Sunt un susținător ferm al aderării Poloniei la proiectul nuclear”, a afirmat Nawrocki, sugerând că Varșovia ar trebui să își consolideze propriul potențial de descurajare. Totuși, președintele nu a putut preciza un calendar clar pentru o eventuală inițiere a programului și nici dacă acesta va deveni, în mod concret, realitate.

Șeful statului a subliniat că orice demers ar trebui să respecte normele internaționale. Polonia este semnatară a Tratatului de Neproliferare Nucleară, fapt care complică suplimentar o eventuală schimbare de direcție strategică.

Declarațiile de la Varșovia vin într-un context european tensionat. Cancelarul Germania, Friedrich Merz, a anunțat recent că poartă discuții cu Franța privind posibilitatea unei apărări nucleare europene. Merz a pledat pentru o regândire a relațiilor transatlantice, pe fondul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump.

Întrebat dacă Statele Unite ar permite Poloniei să dezvolte armament nuclear, Nawrocki a răspuns evaziv: „Nu știu, dar trebuie să acționăm într-o anumită direcție pentru a putea începe lucrările.”

Pentru prima dată de la finalul Războiului Rece, Europa discută deschis despre consolidarea propriului scut nuclear, în condițiile în care încrederea în „umbrela” americană nu mai este la fel de solidă. Într-un peisaj geopolitic tot mai instabil, ideea unei autonomii strategice europene nu mai pare un simplu exercițiu teoretic, ci o opțiune analizată la cel mai înalt nivel.