search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum și-a dezvoltat China flota navală pe baza tehnologiei rusești din timpul Războiului Rece

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

China operează în prezent cea mai mare marină din lume, iar o parte a acestei capacități constă în tehnologie dezvoltată în perioada sovietică. Distrugătoare, submarine și chiar primul portavion chinez au fost modernizate pe baza unor platforme rusești, ceea ce a contribuit la transformarea Chinei într-o putere maritimă în expansiune, capabilă să conteste influența SUA în regiunea Indo-Pacific, relatează Newsweek.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Deși vechile platforme rusești rămân o componentă importantă a flotei chineze, pe măsură ce China își dezvoltă propriile tehnologii, acestea ar putea fi retrase din serviciu în următorii 10-20 de ani, a explicat Alex Luck, un analist australian specializat în Marina Armatei Populare de Eliberare, pentru Newsweek.

Președintele rus Vladimir Putin anunța în urmă cu câțiva ani un parteneriat fără limite între Rusia și China, iar de atunci țările și-au oferit sprijin reciproc, militar și diplomatic, în probleme sensibile precum războiul în curs dintre Rusia și Ucraina și tensiunile din Strâmtoarea Taiwan, coalizându-se împotriva  alianțelor conduse de SUA în Europa și Asia. 

Ca parte a obiectivului declarat de a crea o armată „de clasă mondială” care să rivalizeze și chiar să depășească SUA, China a demarat un amplu program de modernizare navală, în paralel cu proiecte ambițioase de a proiecta și produce nave în plan intern. În prezent, flota Chinei e compusă 370 de nave și submarine, între care trei portavioane și opt distrugătoare de peste 10.000 de tone și 60 de submarine.

Printre echipamentele achiziționate din Rusia se numără patru distrugătoare din clasa Sovremenni, zece submarine din clasa Kilo, precum și primul portavion chinez, CNS Liaoning, fosta navă sovietică Variag.

Expertul amintește că China a achiziționat aceste echipamente  într-un context de deteriorare a relațiilor cu Occidentul - reprimarea protestelor din Piața Tiananmen, în 1989, și Criza din Strâmtoarea Taiwan din 1996, când SUA au trimis două grupuri de atac naval, conduse de portavioane.

„Marina chineză avea nevoie atât de platforme capabile pentru a descuraja în mod credibil SUA și a-și afirma propriile aspirații politice în regiune, cât și de o bază tehnologică mai largă pentru dezvoltările viitoare”, a explicat Luck pentru Newsweek.

Un exemplu emblematic pentru felul în care China a integrat tehnologia de origine rusă cu cea proprie este submarinul diesel-electric de tip 039A: bazat pe un design rusesc al corpului, poate fi considerat un hibrid între ingineria chineză și cea rusă.

Un moment definitoriu pentru capacitatea navală a Chinei a fost achiziția corpului  neterminat al viitorului portavion Liaoning, o platformă de instruire și învățare prin care armata chineză a dobândit expertiză fundamentală în proiectarea, construcția și operarea portavioanelor.

La peste 10 ani de la intrarea în serviciu a portavionului Liaoning, în 2012, Pentagonul a constatat în evaluarea sa din 2025 că China intenționează să ajungă la nouă portavioane până în 2035, având astfel în plan să construiască șase nave suplimentare, număr care ar depăși navele SUA din Pacific.

„Consolidarea militară istorică a Chinei face teritoriul SUA să fie din ce în ce mai vulnerabil. China menține un arsenal mare și în creștere de capabilități nucleare, maritime, de atac convențional cu rază lungă de acțiune, cibernetice și spațiale, capabile să amenințe direct securitatea americanilor”, se arată în raportul Pentagonului.

O flotă navală în expansiune

Pe măsură ce China construiește nave militare mai avansate, proiectate local, este de așteptat ca platformele rusești să fie retrase treptat din serviciu. China a depășit în prezent Rusia în domenii precum electronica navală, senzorii și sistemele de comandă, beneficiind de o baza industrială mai puternică a semiconductorilor.

Cel mai ilustrativ exemplu al tranziției de la echipamentele și tehnologia rusească la expertiza proprie este programul portavioane al Chinei. În ceea ce privește cele mai noi portavioane, Marina Chineză a înlocuit rampele de lansare clasice ale Liaoning cu catapulte electromagnetice capabile să lanseze aeronave mai grele, o caracteristică majoră a CNS Fujian .

În paralel, o nouă generație de aeronave chinezești precum avionul de vânătoare J-35, a intrat în serviciu și se așteaptă să succeadă în cele din urmă modelului J-15, un echivalent chinezesc al avionului Su-33 Flanker de fabricație sovietică, a explicat Luck.

Între timp, pentru a menține viabilitatea operațională a echipamentelor de origine rusească în flota sa în expansiune rapidă, Marina Chineză a modernizat cele patru distrugătoare din clasa Sovremenni. 

Astfel, acestea au fost echipate cu rachete chinezești moderne, senzori îmbunătățiți și sisteme de comandă și control mai performante „Modernizarea completă a acestor nave mai vechi indică dorința Chinei de a nu reduce numărul echipamentelor sale de luptă mai mari și mai capabile”, a scris Luck într-o analiză despre capacitățile Marinei chineze.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
digi24.ro
image
Țintă iraniană doborâtă de Armata SUA. O dronă Shahed s-a „apropiat agresiv” de portavionul USS Abraham Lincoln
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată va fi ultima ninsoare în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și veștile nu sunt deloc bune
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Ce măsuri de austeritate a aplicat Ilie Bolojan la propriul birou. Ce tăieri a făcut actualul premier la bugetul lăsat de Marcel Ciolacu
fanatik.ro
image
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
libertatea.ro
image
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat”
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Laura din România i-a dat unui "prinţ" nigerian 2,5 milioane de euro. Şi-a ipotecat proprietăţile
observatornews.ro
image
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Noi detalii ies la iveală despre moartea kinetoterapeutului de 33 de ani din Pitești găsit mort în cabinetul său. Cu ce boală se lupta tânărul
playtech.ro
image
Imagini copleșitoare: Cristi Manea, în lacrimi în fața galeriei Rapidului după meciul cu Hermannstadt
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură sancțiune
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
El este primarul care a murit în tragedia de pe DN1, după ce a in... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Wooooow! Ce transformare! Cum a reușit Luminița Anghel să scape de 30 de kg! Artista este superbă! Dieta pe care a ținut-o e la îndemâna oricui!
romaniatv.net
image
Raport asupra alegerilor prezidențiale din România. Congresul SUA acuză Comisia Europeană de măsuri agresive de cenzură
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Sarah Ferguson le-a dus pe Beatrice și Eugenie „să-l cunoască pe Epstein” după eliberarea acestuia din închisoare. Detaliul șocant zguduie monarhia din temelii

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței