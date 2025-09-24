„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Concluziile celui mai nou studiu al instituţiei

Un nou studiu al Băncii Centrale Europene arată că oamenii ar trebui să păstreze bani cash acasă pentru a face față situațiilor de criză. Experiențele recente confirmă că numerarul rămâne un mijloc de plată esențial atunci când metodele digitale devin indisponibile.

Banii cash, esențiali în perioade de criză

Un studiu publicat miercuri, 24 septembrie, de Banca Centrală Europeană (BCE) atrage atenția că familiile ar trebui să aibă întotdeauna o sumă de numerar acasă pentru a putea plăti produsele de bază în cazul unor crize majore.

Analiza a luat în considerare patru evenimente recente care au afectat Europa, printre care pandemia de Covid-19, invazia Rusiei în Ucraina, dar şi pene majore în furnizarea curentului electric, și arată că în fiecare dintre aceste situaţii cererea pentru bancnote a crescut semnificativ.

Potrivit cercetătorilor, numerarul oferă „o utilitate psihologică și practică distinctă” și trebuie privit ca o „roată de rezervă” a sistemului de plăți.

„Numerarul oferă o redundanță esențială – o«‘roată de rezervă» – pentru sistemul de plăți. Această redundanță este vitală pentru orice sistem, deoarece niciun sistem nu este infailibil”, se arată în raportul citat de CNN.

Recomandări diferite, în funcție de țară

Mai multe state europene au emis deja recomandări oficiale privind păstrarea banilor cash în gospodării. În Țările de Jos, Austria și Finlanda, autoritățile le cer cetățenilor să aibă între 70 și 100 de euro per persoană, sumă suficientă pentru a acoperi nevoile esențiale timp de 72 de ore. În Suedia, populația este sfătuită să aibă bani pentru a plăti alimente, medicamente și combustibil pentru cel puțin o săptămână.

„Calculați costul total al acestor articole pentru familia dvs. pentru cel puțin o săptămână. Păstrați bani cash acasă, în bancnote de valoare mică”, recomandă Banca Centrală Europeană.

Exemple recente

Crizele din ultimii ani au confirmat rolul esențial al bancnotelor.

În aprilie, o pană de curent masivă în Spania și Portugalia a blocat terminalele de plată, forțând magazinele să accepte exclusiv numerar. În timpul pandemiei, europenii au acumulat bani cash pe fondul incertitudinilor privind veniturile. Invazia Ucrainei a generat același fenomen, mai ales în statele aflate în proximitatea zonei de conflict.

„Oamenii au răspuns la proximitatea crescută față de potențiale perturbări prin acumularea de lichidități portabile”, notează autorii studiului.

Pregătirea pentru situații neprevăzute

Comisia Europeană a subliniat, la rândul ei, importanța pregătirii populației pentru situații de criză. Într-un document emis în martie, Bruxelles-ul a recomandat stocarea de alimente și produse de bază pentru cel puțin 72 de ore, invocând riscurile generate de război, sabotaje și atacuri cibernetice.

Suedia și Finlanda au mers și mai departe, actualizând broșurile de supraviețuire distribuite cetățenilor. Acestea includ instrucțiuni privind stocarea apei și a produselor sanitare, cultivarea de alimente comestibile acasă și pregătirea pentru întreruperi de curent sau comunicații.

Concluzia BCE

Autorii studiului subliniază că bancnotele trebuie privite nu doar ca un mijloc de plată, ci și ca o garanție de siguranță în fața incertitudinilor.

„Păstrați-vă calmul și aveți bani cash la îndemână” este mesajul pe care BCE îl transmite cetățenilor europeni în fața riscurilor viitoare.