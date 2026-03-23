Orașul italian care își schimbă numele ca să atragă mai mulți turiști, după ce motoarele de căutare i-au sabotat potențialul

Orașul italian de coastă Vallecrosia, situat pe Riviera Ligurică, în apropiere de granița cu Franța, își va modifica oficial numele în „Vallecrosia al mare”, după ce locuitorii au aprobat propunerea într-un referendum, relatează DPA.

Localitatea, cu aproximativ 6.800 de locuitori și o istorie care datează din epoca romană, a purtat timp de secole numele Vallecrosia, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpres.

Primarul Fabio Perri a inițiat schimbarea după ce a constatat că particula „valle” îi inducea în eroare pe turiști, dat fiind că motoarele de căutare localizau oraşul în interiorul continentului, în ciuda lungii sale promenade de-a lungul mării.

Potrivit rezultatelor referendumului, publicate luni, 55% dintre votanți au susținut noua denumire.

Codul poștal și stema orașului vor rămâne neschimbate, însă administrația locală a decis să tripleze bugetul pentru turism în acest an.

Regiunea de coastă la Marea Ligurică este una dintre cele mai populare destinații turistice din Italia, iar autoritățile speră ca noul nume să facă orașul mai vizibil și mai atractiv pentru vizitatori.