Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
Olanda își pregăteşte populația pentru scenarii de război și dezastre. „Dacă oamenii ştiu ce să facă în primele 72 de ore, se simt mai în siguranţă”

Publicat:

Olanda a lansat o campanie națională de pregătire pentru situații de criză, distribuind populației o broșură cu instrucțiuni esențiale pentru primele 72 de ore în cazul unor dezastre majore, de la atacuri cibernetice, pene de curent şi inundaţii, până la război.

Olandezii sunt sfătuiţi să aibă un kit de urgenţă. FOTO: Shutterstock
Olandezii sunt sfătuiţi să aibă un kit de urgenţă. FOTO: Shutterstock

Pe fondul instabilităţii la nivel european, Olanda își intensifică măsurile de pregătire în fața unor posibile situații de criză, inclusiv a unui potențial conflict militar, astfel că, începând de săptămâna viitoare, toți cetățenii vor primi o broșură oficială care conține instrucțiuni clare despre cum să gestioneze primele 72 de ore după producerea unei urgențe majore.

Potrivit Agerpres, reconmandările iau în calcul scenarii variate, de la pene extinse de curent și atacuri cibernetice, până la inundații sau situații generate de un conflict armat.

Materialul informativ, intitulat „Pregăteşte-te pentru o situaţie de urgenţă!”, are 33 de pagini și va fi distribuit în perioada 25 noiembrie - 10 ianuarie, pe fondul unor avertismente tot mai serioase privind vulnerabilitățile Olandei în scenarii extreme, țara fiind parțial situată sub nivelul mării și dependentă de infrastructuri digitale complexe.

Autoritățile precizează că broșura își propune să ofere sfaturi practice pentru ca populația să se poată descurca singură în primele zile după o catastrofă, interval în care serviciile de urgență nu pot interveni simultan în toate zonele. Documentul descrie situații precum căderea rețelei electrice din cauza unui atac cibernetic, întreruperea comunicațiilor, lipsa alimentelor în supermarketuri, închiderea benzinăriilor și posibile dificultăți în asigurarea apei potabile.

Măsura vine în urma discuțiilor recente din cadrul NATO privind necesitatea creșterii gradului de pregătire a populației, în care secretarul general Mark Rutte a avertizat că statele trebuie „să se pregătească mental pentru război”, în contextul amenințărilor venite dinspre Rusia.

Pornind de la aceste recomandări, guvernul olandez a extins mesajul, incluzând și riscuri precum pandemiile sau defecțiunile majore ale infrastructurii digitale.

Potrivit ministrului interimar al apărării, Ruben Brekelmans, scopul broșurii nu este dea genera panică, ci de a-i ajuta pe cetăţeni să gestioneze situaţiile de criză.

„Dacă oamenii știu dinainte ce să facă în primele 72 de ore, se simt mai în siguranţă şi sunt mai bine pregătiţi”, a spus el, explicând faptul că, în cazul unui dezastru major, „niciun guvern nu poate ajuta pe toată lumea”  şi că în anii următori armata ar putea fi nevoită să aloce mai multe resurse Europei de Est, crescând astfel importanța autonomiei populației în situații critice.

Broșura recomandă ca fiecare familie să își pregătească un kit de urgență care să conțină:

*  copii după documentele de identitate

* o hartă a cartierului

* rezerve de apă și alimente neperisabile

* un radio cu baterii

* un fluier pentru semnalizarea echipelor de salvare.

Cetățenii sunt sfătuiți, de asemenea, să își planifice din timp acțiunile în cazul întreruperii comunicațiilor; de exemplu, cine va lua copiii de la școală sau cum pot fi sprijiniți vecinii cu mobilitate redusă, broşura conţinând inclusiv indicaţii privind ce trebuie făcut dacă transportul public devine inaccesibil.

