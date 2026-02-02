Trump spune că premiile Grammy de anul acesta au fost „imposibil de urmărit”. Prezentatorul, catalogat drept „un ratat total”

Președintele Donald Trump a lansat mai multe critici la adresa premiilor Grammy, afirmând că ediția de anul acesta a fost „practic imposibil de urmărit”. Liderul de la Casa Albă l-a catalogat pe prezentatorul Trevor Noah drept „un ratat total” după ce acesta a aminitit în direct de prietenia lui Trump cu Jeffrey Epstein.

„Premiile Grammy sunt cele mai proaste, practic imposibil de urmărit! CBS are noroc că nu mai are gunoiul ăsta în program”, a scris Trump pe Truth Social, potrivit News.ro.

„Prezentatorul, Trevor Noah, oricine ar fi el, este aproape la fel de prost ca Jimmy Kimmel la premiile Oscar cu audienţă scăzută. Noah a spus, INCORECT, despre mine, că Donald Trump şi Bill Clinton au petrecut timp pe insula lui Epstein. GREŞIT!!!

Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar eu nu am fost niciodată pe insula lui Epstein, nici măcar în apropiere, şi până la declaraţia falsă şi defăimătoare de astă-seară, nu am fost niciodată acuzat că am fost acolo, nici măcar de mass-media care difuzează ştiri false”.

Trump îl atacă dur pe Noah, îl insultă și îl amenință că va trimite avocații să-l dea în judecată pentru o sumă mare, spunând că procesul îl va „amuza”, invocând și alte cazuri similare ca avertisment.

Noah: De când Epstein nu mai este, el are nevoie de o nouă insulă

Noah a adus în discuţie subiectul Trump şi Epstein după ce Billie Eilish a câştigat premiul Grammy pentru Piesa anului cu „Wildflower”. Noah a făcut o glumă pe seama lui Trump, spunând:

„Iată, piesa anului! Felicitări, Billie Eilish. Este un premiu Grammy pe care îl doreşte fiecare artist - aproape la fel de mult cât Trump doreşte Groenlanda. Ceea ce are sens, deoarece, de când Epstein nu mai este, el are nevoie de o nouă insulă pe care să se întâlnească cu Bill Clinton”.

Trump şi-a îndreptat majoritatea criticilor la adresa premiilor Grammy către Noah, şi nu s-a referit la victoria istorică a lui Bad Bunny. Albumul de succes al cântăreţului, „Debí Tirar Más Fotos”, este primul album în limba spaniolă care a câştigat premiul Grammy la categoria supremă.

Bad Bunny a câştigat premiul Grammy cu doar o săptămână înainte de spectacolul său din pauza Super Bowl, pe care Trump l-a criticat deja în interviuri.

„Este pur şi simplu prea departe. Mi-ar plăcea să merg. Am fost foarte bine primit la Super Bowl. Ei mă apreciază”, a afirmat Trump pentru publicația New York Post, susținând că absența sa nu are legătură cu artiștii invitați. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a criticat deschis selecția făcută de NFL (National Football League).

„Sunt împotriva prezenţei lor. Cred că este o alegere deplorabilă. Nu face decât să semene ură. Este teribil”, a spus Trump, referindu-se la Green Day și Bad Bunny.