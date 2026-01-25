Video O tânără a fost aproape să fie luată de valuri în timp ce făcea un selfie pe dig, în timpul furtunii Ingrid

O tânără aproape că a fost luată de ape în timp ce încerca să facă un selfie pe un dig din port din Marea Britanie, în timpul furtunii Ingrid. În loc să părăsească zona, a încercat de mai multe ori să realizeze fotografia.

Adolescenta din Paignton, Devon, a încercat de mai multe ori să facă un selfie pe marginea digului în timpul furtunii, fiind aproape luată de valuri, până când a realizat pericolul și a părăsit zona.

Videoul a fost realizat de un trecător șocat, în timp ce furtuna Ingrid continuă să lovească sud-vestul Marii Britanii cu rafale de aproape 100 km/h, scrie Daily Mail.

Furtuna, care a declanșat alerte de inundații și închiderea unor linii de cale ferată, a provocat pagube în sud-vest și a spălat o parte dintr-un dig istoric din Devon.

Bucăți mari din Teignmouth Grand Pier, construit în 1865, au dispărut după ce au fost lovite de valuri puternice și ploaie vineri noaptea.

Videoclipul apărut cu încercările adolescentei de a face un selfie a dus la mesaje pe rețelele sociale prin care se cere o educație mai bună a tinerilor privind pericolele mării.

Un internaut: „Acești copii evident nu au fost învățați despre forța naturii. Forța apei este neiertătoare și ei s-ar aștepta ca alții să-și riște viața dacă ar fi fost trimiși în mare.”

Altă persoană a povestit: „Am pierdut un prieten foarte bun în Paignton în anii ’70, din cauza mării. Urmăriți de la distanță, nu vă riscați viața.”

Meteorologii au avertizat asupra „pericolelor de iarnă” de săptămâna viitoare pentru nordul și estul Regatului Unit, cu șanse de ninsoare în unele zone.

Există, de asemenea, o altă avertizare de cod galben de ploi emisă de agenția de meteorologie a țării (Met Office), acoperind părți mari din sud-vestul Angliei și Țara Galilor, valabilă în perioada 26 ianuarie ora 18:00 - 27 ianuarie ora 14:00.

Meteorologul Met Office, Tom Morgan, a spus: „În general, imaginea va fi mixtă în următoarele zile. Avem un curent de jet puternic care traversează Atlanticul de Nord, alimentat de un contrast mare de temperatură în America de Nord.

Pe măsură ce traversează Atlanticul, va fi furtunos în Marea Britanie. Din păcate, vremea va fi foarte instabilă pe parcursul săptămânii care urmează.”

Morgan a adăugat că vânturile puternice ar putea provoca perturbări în trafic și inundații, marți urmând să fie o zi deosebit de furtunoasă și ploioasă – fiind probabil noi avertizări de ploaie.

„Există și o mică șansă să vedem ninsoare disruptivă, în special pe terenurile înalte din nordul Angliei și Scoția marți, iar dacă circulați pe rute montane, acest lucru ar putea fi problematic.”