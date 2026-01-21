Grecia a fost afectată miercuri de o furtună puternică, ploile torențiale, ninsorile și vântul intens determinând Protecția Civilă să emită avertismente de urgență pentru regiuni extinse ale țării, inclusiv Attica (zona Atenei), insula Evia, Boeotia și Peloponez. Populația a fost sfătuită să își reducă la minimum deplasările, transmite agenția de presă EFE.

În Atena, ploaia a început dimineața și a continuat pe tot parcursul zilei, însoțită de rafale puternice de vânt. Toate ambarcațiunile au rămas ancorate în porturile Atenei, inclusiv Pireu, dar și pe insula Creta și în mai multe porturi din Marea Ionică. În Peninsula Peloponez, rafalele de vânt au dus la suspendarea mai multor legături feroviare. Alte regiuni vizate de avertizări cod roșu includ Grecia Centrală, Macedonia de Vest, Tesalia și insulele din nordul Mării Egee.

Meteorologul Yannis Kalianos a avertizat că ploile torențiale vor continua în Atena, însă până în acest moment nu au fost raportate incidente grave în capitală. Probleme mai serioase au fost semnalate în Corint, la aproximativ 80 km sud-vest de Atena, în special în satul costier Korfos, cu circa 300 de locuitori, care a fost complet inundat.

În centrul Greciei, ninsorile abundente au izolat mai multe sate de munte, iar zona din jurul Salonicului, al doilea oraș ca mărime, a fost acoperită de un strat de zăpadă. Autoritățile nu au raportat, însă, probleme majore.