Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
Sporuri tăiate pentru trei categorii de angajați CFR

Publicat:

Sute de angajați ai CFR SA au rămas fără un spor de 10% aplicat la baza salarială, în urma unei decizii luate de directorii celor opt regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Angajat al CFR pe o cale ferată
Sute de angajați ai CFR SA au rămas fără un spor de 10% aplicat la baza salarială. Foto Adevărul

Directorii celor opt regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA au trimis în teritoriu o telegramă prin care anunță că de la data de 1 februarie se elimină sporul de condiții vătămătoare.

În document se arată că s-a făcut o evaluare a expunerii la zgomot a personalului administratorului de infrastructură, rapoartele de zgomot indicând că nu s-au înregistrat deppșiri ale limitelor maxime admise.

Ca atare, conducerea regionalelor a decis că, începând cu data de 1 februarie 2026,  nu se va mai acorda sporul pentru condiții vătămătoare.

Toate dispozițiile (documentele) privind aplicarea sporului pentru condiții vătămătoare (nocive) emise anterior prezentei dispoziții își încetează valabilitatea începând cu data de 01.02.2026. Emiterea prezentei dispoziții va fi avizată șefilor de stații pe fir RC”, se precizează în documentul citat de Clubferoviar.ro.

De acest spor beneficiau sute de salariați de pe funcțiile de impiegat de mișcare, operator RC și dispecer energetic feroviar. Sporul era în cuantum de 10% din salariul de bază aferent clasei 1 de salarizare, adică în jur de 300-350 de lei lunar pentru 133 de ore din norma de 168 de ore.

În vara anului trecut, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat mai multe măsuri de reducere a cheltuielilor la CFR, printre care și reducerea indemnizațiilor directorilor CFR cu 10%.

Încă de la preluarea mandatului, am început un amplu proces de eficientizare şi optimizare a cheltuielilor în cadrul companiilor din subordinea ministerului. La CFR Infrastructură, în plus faţă de reducerea indemnizaţiilor, s-a luat o decizie curajoasă: programul de lucru va fi redus la 4 zile pe săptămână pentru un număr restrâns de angajaţi, fără a fi afectată siguranţa circulaţiei. Economia estimată prin această măsură este de aproximativ 3,25 milioane de lei lunar. Este în curs de implementare un sistem clar de reorganizare, optimizare şi funcţionare a subunităţilor din ţară. Cu această măsură, CFR Infrastructură estimează că va economisi aproape 57 milioane de lei pe an”, spunea atunci Ciprian Şerban.

Economie

Ghid de cumpărături

