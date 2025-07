Două însoțitoare de bord ale companiei Southwest Airlines au fost rănite, după ce un avion Southwest, care se îndrepta spre Las Vegas din sudul Californiei, a făcut o coborâre bruscă la scurt timp după decolare.

Zborul Southwest 1496, care se deplasa din Burbank către Las Vegas, a primit două alerte care au determinat avionul să urce și apoi să coboare, conform unei declarații a celor de la Southwest.

Avionul a evitat o coliziune cu un avion Hawker Hunter, înregistrat în prezent la o Corporație Non-Cetățean, conform registrelor de înregistrare FAA, potrivit The Guardian.

O postare pe platforma X a arătat traiectoria pe care au urmat-o cele două avioane într-un videoclip de simulare.

Southwest a declarat că zborul a continuat spre Las Vegas, unde a aterizat „fără evenimente”, iar compania aeriană colaborează cu FAA pentru a „înțelege mai bine circumstanțele evenimentului”.

„Suntem la curent cu un incident care a implicat zborul 1496 al Southwest Airlines. FAA este în contact cu Southwest și investigăm. Asigurarea siguranței tuturor celor din sistemul național al spațiului aerian rămâne prioritatea noastră principală”, a declarat FAA într-un comunicat.

Pasager: „Credeam că ne prăbușim”

„După aproximativ 10 minute de zbor, am căzut destul de mult în picaj, iar eu m-am uitat în jur și toată lumea a zis: «OK, e normal». Apoi, în două secunde, m-am simțit ca în parcul de aventură în Tower of Terror, unde am căzut la 6-9 metri în aer. Țipetele erau îngrozitoare. Chiar credeam că ne prăbușim într-un accident de avion”, a povestit o pasageră.

YouTuberul Jimmy Dore a postat un mesaj pe rețelele sociale din timpul zborului.

„Eu și mulți oameni am sărit din scaune și ne-am lovit cu capul de tavan, o însoțitoare de bord a avut nevoie de îngrijiri medicale”, a scris Dore.

Pilotul a spus că avertismentul de coliziune s-a declanșat și că trebuia să evite ca avionul să vină spre noi.”, a spus el.