Mărturia șocantă a unei stewardese agresate de Mohamed Al Fayed: „Mi-a băgat mâna între picioare și a început să strige la mine”

O însoțitoare de zbor a dezvăluit că a fost agresată sexual de Mohamed Al Fayed în timpul unui zbor la privat, cu gărzile de corp ale magnatului asistând pasiv.

Jerri MacDonald a povestit despre frica resimțită și despre avansurile necorespunzătoare ale fostului proprietar al magazinului Harrods, Mohamed Al-Fayed, care au început încă din timpul interviului pentru angajare.

Fosta stewardesă a declarat că miliardarul „a speriat-o de moarte”, deoarece era imposibil să scap din ghearele lui, în timp ce toți ceilalți din avion închideau ochii, relatează Daily Mail.

În timpul unui zbor de la Londra la Paris la bordul Gulfstream IV al lui Fayed, avionul în valoare de 35 de milioane de lire sterline, în februarie 2007, însoțitoarea de zbor, pe atunci o tânăra de 28 de ani a declarat că acesta a molestat-o după ce a făcut un comentariu obscen despre uniforma ei.

Ea a spus: „Obișnuia să mă sperie de moarte pentru că în avionul său privat nu poți scăpa. De data aceasta, când coboram în cabină, mi-a băgat mâna între picioare și a început să strige la mine: „Costumul tău este prea strâmt, îți pot vedea....” Era un avion mic, așa că toată lumea putea vedea totul, părea că bodyguarzii închid ochii.”

„Când erai în avion, îți făcea semn și încerca să vorbească cu tine, îți spunea: atunci când aterizăm vreau să vii cu mine, am o afacere pentru tine. Apoi ești luat de lângă echipaj și ești în mâinile lui.”, a povestit ea.

De altfel, femeia susține că piloții erau „în mod evident” la curent cu ce se întâmpla.

„Gărzile de corp erau cu adevărat intimidante, aveai impresia că faci parte din echipa lor și că sunt pe deplin conștienți de ceea ce se întâmplă, dar niciodată nu a existat o privire sau o recunoaștere”.

„Face parte din meserie”

La scurt timp după incident, a încercat să se confeseze unei colege despre agresiune, dar i s-a spus că „face parte din meserie”.

Jerri a renunțat la postul său de stewardesă pe o linie comercială și s-a mutat din casa părintească din Cheshire în Essex pentru a lucra pentru compania Fayair a lui Al-Fayed în decembrie 2006, reușind să-și dubleze salariul la 30.000 de lire sterline. Totuși, cinci luni mai târziu, a fost concediată după ce a respins constant avansurile acestuia.

Jerri, acum în vârstă de 46 de ani, a relatat că gesturile de prădător al lui Al-Fayed au început chiar la primul interviu, când i s-a sugerat să „rămână singură” deoarece „așa îi place șefului”. La al doilea interviu, care a durat mai puțin de un minut, a trebuit să se întoarcă la 360 de grade înainte de a fi angajată. După primul zbor la Paris, a fost separată de echipaj și dusă cu Mercedesul Benz al lui Fayed la hotelul Ritz, deținut de acesta.

„Prima dată când am zburat, ceilalți membri ai echipajului au plecat la hotel, dar mi s-a spus că te duci cu președintele. Am fost dusă la Ritz în timp ce el avea treabă, dar nu aveam nimic de făcut, eram doar acolo pentru a fi exploatată când voia el. Îmi amintesc că mă gândeam de ce naiba sunt aici, apoi secretara a primit un telefon și a spus că domnul Al-Fayed ar dori să te vadă.”, a povestit femeia.

„Mă temeam pentru slujba mea”

„Încerca doar să mă sărute, să mă atingă, să mă îmbrățișeze, iar eu trebuia să rămân peste noapte în Villa Windsor. Nu am fost violată de el, dar am fost atinsă. Avea acest model de comportament în care te îmbrățișează sau te sărută pe obraz și te gândești că e un pic ciudat, dar nu contează, data viitoare e o îmbrățișare mai lungă. Îmi amintesc că stăteam într-unul din birouri. A venit în spatele meu și mâna lui a coborât direct pe bluza mea.L-am apucat de încheietura mâinii și i-am scos-o cu fermitate - nu a fost niciodată ceva cu care să fiu de acord - așa că l-am îndepărtat și am încercat să fac o glumă spunându-i „Am un iubit” pentru că mă gândeam că se va înfuria și mă temeam pentru slujba mea dacă îi spuneam nu.În acea seară, a încercat să intre în dormitor și suna la telefon, mereu am avut sentimentul că sunt urmărită.”, a detaliat fosta însoțitoare de zbor.

Însă, după o nouă tentativă de agresiune în birourile sale din Park Lane, Fayed a reacționat furios la refuzul ei și a decis să o concedieze. O săptămână mai târziu, a fost anunțată prin telefon că nu mai este angajată.

„El însuși m-a sunat și m-a rugat să vin la birou să lucrez ceva, când am ajuns am fost dusă direct în apartamentul său de la ultimul etaj de către securitate. Mi-a oferit șampanie și căpșuni, apoi în clipa următoare și-a pus brațul în jurul meu și m-a sărutat. I-am îndepărtat mâna și atunci s-a înfuriat. În mod normal, are o fire jovială, dar când și-a dat seama că nu voi face ceea ce voia el, a luat-o razna și a început să înjure: „Fată proastă, nu vei ajunge la nimic, ar fi trebuit să accepți oferta mea, nu vreau să lucrezi pentru mine”. Am fost dat afară, era în jur de ora 23:00 și am fost lăsat pe stradă. Știam în acel moment că trebuie să plec.”, a mai spus stewardesa.

În ciuda unei recomandări proaste, Jerri a continuat să lucreze în aviația privată timp de 15 ani, fără să mai aibă o experiență similară cu nimeni altcineva.

Cinci femei au declarat pentru BBC că au fost violate de Fayed, care a decedat anul trecut la 94 de ani. De asemenea, alte cel puțin 15 femei susțin că au fost agresate sexual în birourile sale din Londra, la hotelul Ritz și în conacul său Villa Windsor din Paris.

O echipă de avocați care reprezintă presupusele victime a confirmat sâmbătă că a primit peste 150 de noi solicitări în urma difuzării unui documentar BBC despre Al Fayed.

Cel puțin alte trei însoțitoare de bord, în afară de Jerri, au contactat avocații afirmând că au fost molestate în timpul zborurilor de către fostul magnat de la Harrods, iar alți membri ai echipajului sunt, de asemenea, pe cale să facă declarații.

Abuzurile sexuale săvârșite de Fayed asupra angajatelor au fost documentate încă din anii '90, inclusiv în biografia lui Tom Bower din 1998, care detaliază incidentele de hărțuire, controalele medicale și amenințările la care au fost supuși aceștia.