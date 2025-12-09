O femeie rănită pe un patinoar din Austria a cerut 30.100 de euro despăgubiri. Ce a decis instanța

O femeie din Linz, Austria, a cerut despăgubiri de 30.100 de euro după ce s-a ciocnit de un bărbat pe un patinoar în ziua de Crăciun din 2021. Deși femeia a suferit răni grave, instanțele au respins cererea, concluzionând că accidentul s-a produs din vina ei.

Potrivit documentelor citate de Heute, femeia patina cu o viteză estimată între 15 și 20 km/h când a tăiat traseul oval al celorlalți patinatori. În acel moment s-a izbit puternic de un bărbat care se deplasa lent, cu aproximativ 4–5 km/h, în spatele fiicei sale aflate la primele încercări pe gheață. Impactul a fost suficient de violent încât femeia să sufere răni serioase.

Deciziile instanțelor

Tribunalul de Primă Instanță și, ulterior, Curtea de Apel din Linz, Austria, au respins integral cererea de despăgubire. Nici Curtea Supremă de Justiție (OGH) nu a găsit motive pentru a întoarce hotărârile anterioare. În verdict se precizează că „din punct de vedere tehnic, viteza era în mod cert excesivă și inadecvată”.

Judecătorii au apreciat că „femeia ar fi putut evita accidentul, dacă ar fi fost mai atentă sau s-ar fi deplasat cu o viteză mai mică”. În schimb, bărbatul implicat nu a fost considerat vinovat. OGH a subliniat că, chiar și pentru patinatorii experimentați, timpul de reacție necesar pentru a evita o coliziune este de aproximativ două secunde, astfel că era nerealist să i se impute acestuia vreo greșeală.

Accidentele, parte din riscul sportului

Instanța a reamintit și o regulă general valabilă în sport: anumite coliziuni sunt considerate parte a „riscului tipic” al activității. „Accidentele nu sunt ilegale dacă nu depășesc riscul obișnuit al disciplinei respective”, au notat judecătorii, comparând situația cu un fault la fotbal sau cu o ciocnire ușoară la patinaj, episoade de regulă asumate de participanți.

În urma deciziei definitive, femeia va trebui să suporte singură costurile generate de propriile vătămări.