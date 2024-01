Distracție periculoasă pe un lac înghețat din Brașov. Inclusiv copiii sunt supuși unui risc inutil

Iarna, Lacul Noua devine cel mai mare patinoar din Brașov. Chiar dacă nu este un lac adânc, plimbările și distracția brașovenilor pe lac se pot dovedi extrem de periculoase

Pe timpul iernii, cel mai mare patinoar al Brașovului este Lacul Noua. Deși aici nu este nimic amenajat, când temperaturile coboară sub zero grade, lacul îngheață și locuitorii cartierului – și nu numai – își pun patinele și se bucură de arena de sport naturală.

Alții, care vin la plimbare și nu au patine, se încumetă și ei și fac o plimbare pe lacul înghețat, nu de puține ori de mână cu copilașii. Acestea se întâmplă în ciuda atenționărilor venite uneori chiar de la persoane mai în vârstă care spun că este periculos și gheața se poate sparge oricând.

Între cei care veniseră să se plimbe pe lacul înghețat se afla și o familie de ucraineni, cu un copil de vârstă preșcolară. Imediat ce i-a văzut cu micuțul de mână pe lac, o femeie le-a strigat că e periculos și că gheața se poate sparge în orice moment. Când i-a auzit că vorbesc între ei în rusă, femeia le-a explicat în limba lor la ce pericol se expun.

În apropiere era un tătic cu un băiețel. Cei doi au venit la mal în momentul în care au văzut că sunt fotografiați. Tatăl a spus că nu dorește să spună nimic oficial, dar a explicat că are încredere că gheața ține, deoarece a fost o perioadă mai lungă în care temperaturile au fost negative și stratul de gheață are o grosime de peste 10 centimetri.

„Nu este deloc periculos, e destul de groasă gheața”, a spus un alt iubitor al plimbărilor pe lacul înghețat.

„Ține frigul de vreo două săptămâni, așa că e groasă gheața. Se vede că nu pârâie și s-a jucat hochei în zona aceasta, că poți să-ți dai seama după urme”, spune un alt tată, de această dată venit cu cel mic cu patine cu tot.

„Duminică a fost lume multă! Au fost chiar și patinatori care practică sportul ăsta, au testat gheața, să vadă dacă-i ține sau nu, dar e și riscul meseriei, nu?”, spune un pensionar venit într-o plimbare pe marginea lacului.

Chiar dacă lacul nu este adânc, sub gheață apa are temperaturi foarte scăzute, aproape de zero grade. Șocul termic în cazul în care se sparge gheața și cineva ajunge în apa rece poate fi chiar fatal și este sigur că provoacă, în cel mai bun caz, neplăceri celor care ajung în apă. Gheața este groasă, dar sunt și porțiuni în care este mai subțire, unde este foarte periculos.

La scurt timp după ce am întrebat autoritățile dacă iau măsuri pentru ca locuitorii orașului să nu fie în pericol, un echipaj al Poliției Locale s-a îndreptat spre zonă și i-a avertizat pe oameni că ar putea fi în pericol, dar și amendați.