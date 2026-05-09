Moscova acuză Ucraina de încălcarea armistițiului prin atacuri în Rusia şi în peninsula Crimeea

Rusia a acuzat sâmbătă Ucraina că a încălcat armistițiul de Ziua Victoriei, mediat de SUA, prin atacuri asupra teritoriului rus și a peninsulei Crimeea anexate, relatează EFE.

„În ciuda armistițiului anunțat, forțele ucrainene au atacat pozițiile trupelor noastre cu drone și artilerie”, a transmis Ministerul rus al Apărării într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, armata ucraineană ar fi avut 12 tentative de a avansa spre poziții deţinute de armata rusă în diverse sectoare ale frontului.

Ministerul susține, de asemenea, că au fost vizate obiective de infrastructură civilă din Crimeea, din regiunile de frontieră, din Caucaz, dar și din alte zone, inclusiv Moscova și Perm, în regiunea Uralilor.

Autoritățile ruse au estimat că au avut loc 8.900 de încălcări ale armistițiului de către ucraineni de la intrarea acestuia în vigoare, la miezul nopții. Printre acestea s-ar număra peste 7.000 de atacuri cu drone și peste 1.000 de atacuri cu tancuri, artilerie, lansatoare de rachete și mortiere.

În acest context, Ministerul Apărării de la Moscova a precizat că trupele ruse au fost nevoite să răspundă „simetric”.

Anterior, Kremlinul a negat orice încercare a Ucrainei de a sabota parada militară din Piaţa Roşie, care marchează cea de-a 81-a aniversare a victoriei Armatei Roşii asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Nu au încercat nimic. Totul a decurs bine”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru presa locală.

Vineri seară, președintele american Donald Trump a anunțat că Rusia și Ucraina au ajuns la un acord pentru un armistițiu de trei zile, valabil de sâmbătă până luni. Informația a fost confirmată ulterior atât de Kremlin, cât și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.